Disney NO reconoció “pérdidas devastadoras” y “gran error” al impulsar “la agenda de género”: elDetector responde

Es falso que el CEO de The Walt Disney Company se llame Joe Barron y que haya declarado que la empresa habría perdido millones de dólares por abrazar la “agenda de género”. La desinformación procede del portal satírico usataters.com, que informa además de que ese texto no es real. La persona que aparece en la foto que acompaña la desinformación no es el actual jefe ejecutivo de Disney, Bob Chapek, ni tampoco se llama Joe Barron, sino Bob Iger, quien sí fue CEO de Disney de 2005 a 2020. También es falso que la compañía haya caído un 70% en bolsa. Desde el inicio de la controversia entre la multinacional y el Gobierno de Florida por la aprobación de la ley “ Don´t say gay” las acciones han caído, al 6 de julio, un 28.11%. No hay evidencias de que el número de asistentes a las atracciones y experiencias Disney haya caído un 50%, ni de que 9.1 millones de suscriptores se dieron de baja del servicio Disney+. Los datos aportados por la empresa no facilitan un análisis adecuado. Sin embargo, en su segundo informe fiscal, que comprende los meses de enero a marzo, ambos incluidos, los ingresos en los parques duplicaron los del primer trimestre y se añadieron 7.9 millones de suscriptores a Disney+. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.