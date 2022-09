Los republicanos acusan a los demócratas de “subir impuestos” usando un informe federal obsoleto

El anuncio más reciente no cita una fuente para la cifra de $20,000 millones, pero el anuncio anterior del Súper PAC contra Ryan del 6 de septiembre citó un artículo del New York Post del 15 de agosto, que decía que el análisis de la CBO de las previsiones para el IRS en la Ley de Reducción de la Inflación “estima que aquellos que ganan menos de $400,000, el grupo al que Biden prometió no aumentar los impuestos, pagarán aproximadamente $20 mil millones más en impuestos durante la próxima década”.