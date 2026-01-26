Noticias Budweiser lanza "American Icons", su comercial para el Super Bowl LX; ¿cuál es su significado? Para dar vida a "American Icons", Budweiser colaboró con el cineasta nominado al Óscar y director de comerciales ganador del Emmy, Henry-Alex Rubin.

Budweiser, la marca de cerveza que enarbola el "espíritu americano", presentó este lunes 26 de enero su comercial "American Icons" para el Super Bowl 2026 y con el que celebra su 150 aniversario.

Se trata del regreso de la icónica marca de cerveza a los tradicionales comerciales del Super Bowl. El anuncio de Budweiser forma parte de la campaña "Made of America", que rinde homenaje a los trabajadores de la cervecera.

Desde personajes icónicos hasta historias conmovedoras, lo s anuncios de Budweiser para el Super Bowl han sido un clásico del día del partido durante más de medio siglo.

Así es el comercial de Budweiser para el Super Bowl

Para esta ocasión, el anuncio de Budweiser rinde homenaje a su herencia estadounidense y presenta a los icónicos Budweiser Clydesdales en su 48.ª aparición nacional en el escenario del Super Bowl.

Protagonizado por un Clydesdale y un águila calva, bajo el cuidado de la American Eagle Foundation, con permiso del USFWS, "American Icons" narra la historia de una amistad inquebrantable que ilustra la profunda conexión entre Budweiser y Estados Unidos.

'American Icons' da vida a nuestra herencia a través de una narrativa impactante con los Budweiser Clydesdales y un águila calva americana. El anuncio de este año dejará a los fans maravillados y orgullosos de disfrutar de una Budweiser mientras celebran nuestros momentos más importantes Todd Allen, vicepresidente sénior de marketing de Budweiser en Anheuser-Busch



Para dar vida a "American Icons", Budweiser colaboró con el cineasta nominado al Óscar y director de comerciales ganador del Emmy, Henry-Alex Rubin, por tercer año consecutivo.

El anuncio de 60 segundos se emitirá a nivel nacional durante el Super Bowl LX y en las redes sociales y YouTube de Budweiser.

La música y el lugar

“American Icons” c omienza con un potro Clydesdale asomándose desde su establo. Este sale a explorar el mundo exterior antes de avistar a un pajarito; curioso, se acerca, pero se aleja cuando “Free Bird” de Lynyrd Skynyrd empieza a tocar mientras el pájaro lo observa con anhelo.

Cuando se avecina una tormenta, el potro regresa, de pie junto al ave para protegerla de la lluvia, marcando el comienzo de una amistad duradera . Un montaje sigue su camino a medida que crecen, uno al lado del otro.

Un día, el pájaro se posa en el lomo del Clydesdale, batiendo las alas en un intento de volar con la ayuda del caballo al galope. Pero, a pesar del esfuerzo , el ave aún no puede volar del todo.

Con el paso del tiempo y el éxito de "Free Bird" en aumento, el Clydesdale, ahora adulto, avanza con paso firme y elegante, saltando triunfalmente sobre un tronco en un momento de confianza y fuerza adquiridas. Tras él, una impresionante envergadura se despliega al tiempo que un águila calva americana alza el vuelo.