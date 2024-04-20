Muere una mujer al caer por un precipicio cuando hacía senderismo con su marido e hijo menor en Arizona

Video Rescate de película: el momento en que salvan la vida de un hombre tras caer por un acantilado

Zaynad Joseph, una turista de California de 40 años, cayó por un acantilado desde una altura de 140 pies mientras realizaba un paseo de senderismo con su esposo y su hijo de un año de edad en Bear Mountain, en Arizona.

De acuerdo con la oficina del Sheriff del condado de Yavapai, un grupo de excursionistas se detuvo después de escuchar gritos y uno de ellos se adentró en el lugar y encontró a la mujer gravemente herida, pero aún con vida. Sin embargo, poco después falleció.

La oficina del sheriff señaló que el niño y su esposo fueron sacados de la montaña en avión y el cuerpo de la madre fue recuperado después.

Zaynad Joseph Imagen Yavapai County Sheriff's Office

La Sociedad Islámica del Condado de Orange publicó en su página de Facebook que la mujer era maestra de décimo y undécimo grado en la Escuela Orange Crescent en Garden Grove.

Las autoridades se encuentran investigando la causa de muerte de la mujer y entrevistando a los turistas que se encontraban en el lugar en ese momento.

Pidieron que cualquier persona que tenga información o haya presenciado la caída fatal se comunique con ellos.

El sendero Bear Mountain se describe como “en su mayor parte sin sombra, empinado y difícil en algunos lugares”, según el Servicio Forestal de EEUU.

