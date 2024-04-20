Cambiar Ciudad
Arizona

Muere una mujer al caer por un precipicio cuando hacía senderismo con su marido e hijo menor en Arizona

De acuerdo con la oficina del Sheriff, turistas escucharon gritos y descubrieron a Zaynad Joseph gravemente herida, aunque poco después falleció. El niño y su esposo fueron sacados en avión.

Por:
Univision
Video Rescate de película: el momento en que salvan la vida de un hombre tras caer por un acantilado

Zaynad Joseph, una turista de California de 40 años, cayó por un acantilado desde una altura de 140 pies mientras realizaba un paseo de senderismo con su esposo y su hijo de un año de edad en Bear Mountain, en Arizona.

De acuerdo con la oficina del Sheriff del condado de Yavapai, un grupo de excursionistas se detuvo después de escuchar gritos y uno de ellos se adentró en el lugar y encontró a la mujer gravemente herida, pero aún con vida. Sin embargo, poco después falleció.

PUBLICIDAD

Más sobre Accidentes

Al menos dos muertos y 10 heridos deja la explosión en planta de US Steel en Pensilvania
7 mins

Al menos dos muertos y 10 heridos deja la explosión en planta de US Steel en Pensilvania

Estados Unidos
El Boeing 787 Dreamliner nunca tuvo accidentes hasta el de Air India, pero su calidad ha sido cuestionada
3 mins

El Boeing 787 Dreamliner nunca tuvo accidentes hasta el de Air India, pero su calidad ha sido cuestionada

Estados Unidos
Una menor de 14 años hacía un video para redes con una pistola y se mató por accidente de un disparo
2 mins

Una menor de 14 años hacía un video para redes con una pistola y se mató por accidente de un disparo

Estados Unidos
Tesla hace un 'recall' de unos 700,000 vehículos, incluidos su Cybertruck, por defecto en sistema de advertencias
3 mins

Tesla hace un 'recall' de unos 700,000 vehículos, incluidos su Cybertruck, por defecto en sistema de advertencias

Estados Unidos
Rescatan a los 12 turistas atrapados en una antigua mina de oro en Colorado tras el fallo de un ascensor que dejó un muerto
2 mins

Rescatan a los 12 turistas atrapados en una antigua mina de oro en Colorado tras el fallo de un ascensor que dejó un muerto

Estados Unidos
Las víctimas eran de México: lo que se sabe del trágico accidente de un autobús en Mississippi
3 mins

Las víctimas eran de México: lo que se sabe del trágico accidente de un autobús en Mississippi

Estados Unidos
Un neumático falló poco antes del mortal accidente de un autobús en Mississippi, dijeron autoridades federales
2 mins

Un neumático falló poco antes del mortal accidente de un autobús en Mississippi, dijeron autoridades federales

Estados Unidos
Lo buscaban por un asesinato. Se escondió en un ático, pero se cayó, rompió el techo y fue a estrellarse frente a los policías
1 mins

Lo buscaban por un asesinato. Se escondió en un ático, pero se cayó, rompió el techo y fue a estrellarse frente a los policías

Estados Unidos
La policía la dejó esposada en una patrulla sobre las vías y la atropelló un tren. Ahora, deberán pagarle $8.5 millones
3 mins

La policía la dejó esposada en una patrulla sobre las vías y la atropelló un tren. Ahora, deberán pagarle $8.5 millones

Estados Unidos
La nave Starliner de Boeing ancla de forma exitosa en la Estación Espacial Internacional tras reportar varios problemas en su ruta
4 mins

La nave Starliner de Boeing ancla de forma exitosa en la Estación Espacial Internacional tras reportar varios problemas en su ruta

Estados Unidos

La oficina del sheriff señaló que el niño y su esposo fueron sacados de la montaña en avión y el cuerpo de la madre fue recuperado después.

Zaynad Joseph
Zaynad Joseph
Imagen Yavapai County Sheriff's Office

La Sociedad Islámica del Condado de Orange publicó en su página de Facebook que la mujer era maestra de décimo y undécimo grado en la Escuela Orange Crescent en Garden Grove.

Las autoridades se encuentran investigando la causa de muerte de la mujer y entrevistando a los turistas que se encontraban en el lugar en ese momento.

Pidieron que cualquier persona que tenga información o haya presenciado la caída fatal se comunique con ellos.

El sendero Bear Mountain se describe como “en su mayor parte sin sombra, empinado y difícil en algunos lugares”, según el Servicio Forestal de EEUU.

Mira también:

Video Lo que se sabe del hombre que se prendió fuego frente a corte donde se realiza juicio a Trump: nuevas imágenes
Relacionados:
ArizonaMuertes

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Es por su bien
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Es por su bien
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX