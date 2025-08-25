Estas son 5 las aerolíneas de EEUU que ofrecen los mejores precios y descuentos, según expertos

Video Avión de Southwest Airlines descendió 500 pies en el aire para evitar colisión con un avión militar

Si eres de los que busca los mejores precios en línea antes de comprar un vuelo para tu próxima aventura, debes revisar este listado de las aerolíneas que ofrecieron las mejores tarifas entre julio de 2024 y junio de 2025.

La plataforma Going, especializada en rastrear ofertas de vuelos, lanzó este lunes por primera vez los “Premios a las Mejores Ofertas de Vuelos 2025”.

PUBLICIDAD

Para elaborar el ranking, el equipo de Going analizó sus propios datos sobre miles de rutas, evaluando la frecuencia y la calidad de las ofertas, con descuentos que oscilaron entre el 30 % y el 90 % respecto a los precios regulares, según explicó la compañía en un comunicado.

Las cinco aerolíneas con las mejores ofertas en EEUU

Estas aerolíneas fueron premiadas por Going no solo por ofrecer descuentos frecuentemente a sus clientes, sino por las ofertas más grandes en comparación con las tarifas normales.

1. Southwest

2. American Airlines

3. United Airlines

4. Delta Air Lines

5. JetBlue Airways

Los tres aeropuertos desde donde viajar dentro de EEUU es más barato

Going también premió a los aeropuertos que tuvieron los precios más bajos. Tres aeropuertos destacaron con los mejores precios para viajes nacionales:

Aeropuerto Internacional de Salt Lake City, en Utah, con un precio promedio de oferta de $146 en vuelos nacionales

Aeropuerto Internacional de Tampa, en Florida con un precio promedio de oferta de $151

Aeropuerto Internacional de Hartsfield-Jackson en Atlanta, con un precio promedio de oferta de $153

“Estos aeropuertos han ofrecido sistemáticamente algunos de los vuelos más baratos por diversas razones. En el caso de Salt Lake City, por ejemplo, influye su rápido crecimiento y la llegada de nuevas aerolíneas”, explicó Katy Nastro, experta en viajes de Going.

Sobre Tampa, Nastro agregó que “la expansión multimillonaria del aeropuerto y la creciente competencia de las aerolíneas de bajo costo han contribuido a que la gente pueda viajar de forma más asequible”.

PUBLICIDAD

Consejos para encontrar buenas ofertas en vuelos

Los expertos de Going recomiendan tener cierta flexibilidad de planificación a la hora de buscar los vuelos.

"La mayoría de la gente planifica sus vacaciones en tres pasos: decide adónde quiere ir, cuándo quiere ir y, solo en el tercer paso, busca los vuelos. Tomemos ese mismo proceso de tres pasos y démosle la vuelta", explicó Scott Keyes, fundador de Going a USATODAY.

"Al establecer el precio como la máxima prioridad en lugar de la última, la gente puede conseguir vuelos realmente baratos para sus vacaciones y hacer tres o cuatro viajes por el precio de lo que solían pagar por uno".

De acuerdo con Keyes, el segundo mayor error es volar desde un solo aeropuerto.

"Demasiados viajeros se limitan a un solo aeropuerto de origen. Un corto trayecto en coche, tren o un vuelo de escala puede desbloquear cientos de ahorros", dijo en el comunicado.

Mira también: