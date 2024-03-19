Los momentos de terror que llevaron al jefe de United a tener que dar la cara y pedir confianza en la aerolínea

Video Un avión pierde un neumático durante el despegue y a otro se le incendia un motor en pleno vuelo

United Airlines enfrenta tal ola de malas reseñas y titulares negativos por los recientes aterradores incidentes que su presidente ejecutivo, Scott Kirby, tuvo que salir a dar la cara.

"Desafortunadamente, en las últimas semanas, nuestra aerolínea ha experimentado una serie de incidentes que nos recuerdan la importancia de la seguridad. Aunque no están relacionados, quiero que sepan que estos incidentes tienen nuestra atención y han agudizado nuestro enfoque", dijo Kirby en su comunicado, publicado el lunes.

PUBLICIDAD

"Nuestro equipo está revisando los detalles de cada caso para comprender lo que sucedió y utilizando esa información para ampliar nuestra capacitación y procedimientos de seguridad en todos los grupos de empleados", agregó.

United ha agregado un día adicional a la capacitación de sus pilotos y está reequipando la de nuevos mecánicos, a la vez que dedica más recursos "a la gestión de la red de proveedores", detalló Kirby, en un intento de tranquilizar y retener a sus clientes.

Aunque algunos de estos incidentes no hubieran causado un gran revuelo en condiciones normales, esta vez lo han hecho, dada la gran cantidad de eventos registrados por una misma aerolínea en tan poco tiempo. Aquí te los detallamos.

Los incidentes que han obligado a United Airlines a hacer control de daños

El más reciente de todos estos eventos ocurrió el pasado viernes. Una parte del fuselaje exterior de aluminio se desprendió de la zona de la barriga de un Boeing 737-800, construido en 1998. El avión aterrizó así en Medford, Oregon.

Al menos otros cinco incidentes con aviones Boeing de United se registraron también en las últimas semanas:

Un Boeing 737-900ER arrojó llamas de un motor después de despegar de Houston rumbo a Fort Myers, Florida, por lo que tuvo que regresar al aeropuerto.

Un Boeing 777 perdió una llanta durante el despegue de San Francisco, rumbo a Japón, y tuvo que ser desviado a Los Ángeles. La rueda desprendida dañó varios autos en un aparcamiento del aeropuerto.

PUBLICIDAD

Un Boeing 737 Max se salió de la pista al aterrizar en Houston y los pasajeros y la tripulación tuvieron que ser evacuados.

Un Boeing 777-300 tuvo un "problema de mantenimiento" poco después de salir de Sídney, rumbo a San Francisco, por lo que tuvo que ser desviado y aterrizar de emergencia. Posteriormente medios reportaron que se trató de una fuga de combustible en pleno vuelo.

El mes pasado, un Boeing 737 Max tuvo problemas en sus controles en Newark, New Jersey. Los pilotos dijeron que los pedales del timón utilizados para girar en tierra se atascaron brevemente, dificultándoles mantener el avión el centro de la pista de aterrizaje. Tuvieron que utilizar un pequeño volante en el engranaje de la nariz del avión para conseguir salir de la pista y meterse a un desvío de alta velocidad. Finalmente, una vez controlada la aeronave, los pedales volvieron a funcionar, dijeron los pilotos.

Además, otro vuelo de United, pero en un avión Airbus, despegó de San Francisco, con destino a la Ciudad de México, y tuvo que ser desviado a Los Ángeles "debido a un problema con el sistema hidráulico de la aeronave", según informó entonces la compañía.

Otro Airbus de United también tuvo un problema hidráulico, al experimentar una fuga, mientras se acercaba a San Francisco, su aeropuerto de destino, procedente de Dallas, Texas. El avión consiguió aterrizar de forma segura y los pasajeros bajaron con normalidad, pero equipos de emergencias se desplegaron alrededor de la pista como prevención.

PUBLICIDAD

En general, no hubo heridos en ninguno de estos incidentes, algunos de los cuales siguen bajo investigación, pero tanto pasajeros como tripulación vivieron momentos de tensión.