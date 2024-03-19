Cambiar Ciudad
United Airlines

Los momentos de terror que llevaron al jefe de United a tener que dar la cara y pedir confianza en la aerolínea

Scott Kirby envió un mensaje el lunes a los clientes de United Airlines para esclarecer la racha de incidentes que ha afectado la imagen de la compañía. Aquí te los detallamos.

Univision picture
Por:Univision
Video Un avión pierde un neumático durante el despegue y a otro se le incendia un motor en pleno vuelo

United Airlines enfrenta tal ola de malas reseñas y titulares negativos por los recientes aterradores incidentes que su presidente ejecutivo, Scott Kirby, tuvo que salir a dar la cara.

"Desafortunadamente, en las últimas semanas, nuestra aerolínea ha experimentado una serie de incidentes que nos recuerdan la importancia de la seguridad. Aunque no están relacionados, quiero que sepan que estos incidentes tienen nuestra atención y han agudizado nuestro enfoque", dijo Kirby en su comunicado, publicado el lunes.

PUBLICIDAD

"Nuestro equipo está revisando los detalles de cada caso para comprender lo que sucedió y utilizando esa información para ampliar nuestra capacitación y procedimientos de seguridad en todos los grupos de empleados", agregó.

United ha agregado un día adicional a la capacitación de sus pilotos y está reequipando la de nuevos mecánicos, a la vez que dedica más recursos "a la gestión de la red de proveedores", detalló Kirby, en un intento de tranquilizar y retener a sus clientes.

Aunque algunos de estos incidentes no hubieran causado un gran revuelo en condiciones normales, esta vez lo han hecho, dada la gran cantidad de eventos registrados por una misma aerolínea en tan poco tiempo. Aquí te los detallamos.

Más sobre United Airlines

Estas son las 5 aerolíneas de EEUU que ofrecen los mejores precios y descuentos, según expertos
2 mins

Estas son las 5 aerolíneas de EEUU que ofrecen los mejores precios y descuentos, según expertos

Estados Unidos
Resuelven el "problema tecnológico" que obligó a United Airlines a cancelar la salida de sus vuelos en EEUU
3 mins

Resuelven el "problema tecnológico" que obligó a United Airlines a cancelar la salida de sus vuelos en EEUU

Estados Unidos
El vuelo de United con 230 personas a bordo que aterrizó de emergencia en DC por una falla en el motor
2 mins

El vuelo de United con 230 personas a bordo que aterrizó de emergencia en DC por una falla en el motor

Estados Unidos
El avión de United que volaba de Los Ángeles a Shanghái y tuvo que regresar porque al piloto se le olvidó su pasaporte
1 mins

El avión de United que volaba de Los Ángeles a Shanghái y tuvo que regresar porque al piloto se le olvidó su pasaporte

Estados Unidos
Cancelan cientos de vuelos ante el inminente azote del huracán Helene: qué aeropuertos han sido afectados
3 mins

Cancelan cientos de vuelos ante el inminente azote del huracán Helene: qué aeropuertos han sido afectados

Estados Unidos
Esto es lo que puedes hacer si tu vuelo se retrasó o canceló por el colapso informático global
2 mins

Esto es lo que puedes hacer si tu vuelo se retrasó o canceló por el colapso informático global

Estados Unidos
Boeing paga a Alaska Airlines una compensación inicial de $160 millones por el incidente del panel desprendido de un 737 Max 9
3 mins

Boeing paga a Alaska Airlines una compensación inicial de $160 millones por el incidente del panel desprendido de un 737 Max 9

Estados Unidos
El Boeing 737 Max 9 vuelve a volar en Estados Unidos: lo que debes saber
5 mins

El Boeing 737 Max 9 vuelve a volar en Estados Unidos: lo que debes saber

Estados Unidos
La FAA aprueba el proceso para el regreso de los Boeing 737 Max 9 tras el incidente de Alaska Airlines
2 mins

La FAA aprueba el proceso para el regreso de los Boeing 737 Max 9 tras el incidente de Alaska Airlines

Estados Unidos
"Encontramos muchos tornillos sueltos": Crece la frustración en las aerolíneas United y Alaska por los problemas de Boeing
5 mins

"Encontramos muchos tornillos sueltos": Crece la frustración en las aerolíneas United y Alaska por los problemas de Boeing

Estados Unidos

Los incidentes que han obligado a United Airlines a hacer control de daños

El más reciente de todos estos eventos ocurrió el pasado viernes. Una parte del fuselaje exterior de aluminio se desprendió de la zona de la barriga de un Boeing 737-800, construido en 1998. El avión aterrizó así en Medford, Oregon.

Al menos otros cinco incidentes con aviones Boeing de United se registraron también en las últimas semanas:

  • Un Boeing 737-900ER arrojó llamas de un motor después de despegar de Houston rumbo a Fort Myers, Florida, por lo que tuvo que regresar al aeropuerto.
  • Un Boeing 777 perdió una llanta durante el despegue de San Francisco, rumbo a Japón, y tuvo que ser desviado a Los Ángeles. La rueda desprendida dañó varios autos en un aparcamiento del aeropuerto.
PUBLICIDAD
  • Un Boeing 737 Max se salió de la pista al aterrizar en Houston y los pasajeros y la tripulación tuvieron que ser evacuados.
  • Un Boeing 777-300 tuvo un "problema de mantenimiento" poco después de salir de Sídney, rumbo a San Francisco, por lo que tuvo que ser desviado y aterrizar de emergencia. Posteriormente medios reportaron que se trató de una fuga de combustible en pleno vuelo.
  • El mes pasado, un Boeing 737 Max tuvo problemas en sus controles en Newark, New Jersey. Los pilotos dijeron que los pedales del timón utilizados para girar en tierra se atascaron brevemente, dificultándoles mantener el avión el centro de la pista de aterrizaje. Tuvieron que utilizar un pequeño volante en el engranaje de la nariz del avión para conseguir salir de la pista y meterse a un desvío de alta velocidad. Finalmente, una vez controlada la aeronave, los pedales volvieron a funcionar, dijeron los pilotos.

Además, otro vuelo de United, pero en un avión Airbus, despegó de San Francisco, con destino a la Ciudad de México, y tuvo que ser desviado a Los Ángeles "debido a un problema con el sistema hidráulico de la aeronave", según informó entonces la compañía.

Otro Airbus de United también tuvo un problema hidráulico, al experimentar una fuga, mientras se acercaba a San Francisco, su aeropuerto de destino, procedente de Dallas, Texas. El avión consiguió aterrizar de forma segura y los pasajeros bajaron con normalidad, pero equipos de emergencias se desplegaron alrededor de la pista como prevención.

PUBLICIDAD

En general, no hubo heridos en ninguno de estos incidentes, algunos de los cuales siguen bajo investigación, pero tanto pasajeros como tripulación vivieron momentos de tensión.

Video Hallan docenas de fallas en los procesos de control de calidad de los aviones Boeing 737 Max
Relacionados:
United AirlinesBoeingAeropuertoAvionesAvión

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: La Trevi sin filtro
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD