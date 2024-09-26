Cancelan cientos de vuelos ante el inminente azote del huracán Helene: qué aeropuertos han sido afectados

Video Te explicamos en realidad aumentada qué es una marejada ciclónica y por qué puede poner en riesgo tu vida

La cercanía del huracán Helene al sureste de Estados Unidos ha ocasionado la cancelación de cerca de 1,000 vuelos en varios aeropuertos, en su mayoría ubicados en Florida, y la cifra se espera que crezca cuando el poderoso ciclón toque tierra en el país.

Helene tocaría tierra en el área de la gran curva en la costa del golfo en Florida, entre Panama City Beach y Cedar Key, el jueves por la noche como un huracán de categoría mayor, de acuerdo con el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes (CNH).

PUBLICIDAD

Ante la cercanía de su azote, aerolíneas han cancelado este jueves cerca de 400 vuelos previstos para llegar y salir del Aeropuerto Internacional de Tampa, según el rastreador de datos de vuelo FlightAware, mientras que decenas más programados para el viernes también han sido cancelados.

De hecho, el aeropuerto de Tampa cerró sus operaciones públicas en la madrugada del jueves y no las reiniciará “hasta que pueda evaluar los daños después de la tormenta”, según un corto comunicado publicado en su sitio web.

El aeropuerto de St. Pete-Clearwater también fue cerrado después de la llegada del último vuelo el miércoles y “tiene previsto reabrir el viernes por la mañana", según indican en su sitio web. Aún así, recomiendan a sus pasajeros “consultar con su aerolínea para obtener actualizaciones de información sobre vuelos”.

Otros aeropuertos afectados por las cancelaciones de vuelos incluyen, el Aeropuerto Internacional Southwest Florida en Fort Myers, el Aeropuerto Internacional Sarasota-Bradenton y el Aeropuerto Internacional de Tallahassee, todos en el área bajo vigilancia de huracán que incluye las localidades de Fort Myers, Tallahassee, Tampa y Sarasota.

Qué aerolíneas han cancelado vuelos debido al huracán Helene

De acuerdo a los datos de FlightAware, hasta el momento Southwest ha cancelado más de 190 vuelos programados para el jueves. La aerolínea indicó en un comunicado que sus clientes con boletos hacia o desde varias ciudades del sureste hasta el viernes (incluyendo Fort Myers, Tampa, Jacksonville y Pensacola en Florida, Atlanta y Savannah, en Georgia, y Nashville, en Tennessee) pueden volver a reservar o viajar en lista de espera sin pagar cargos adicionales.

PUBLICIDAD

Por su parte, Delta Air Lines canceló más de 100 vuelos a partir de las 11:00 am (hora del Este de EEUU) del jueves y emitió un aviso de viaje para vuelos desde o hacia destinos en la ruta del ciclón entre el miércoles y el viernes.

United, JetBlue y Frontier han cancelado en conjunto más de 200 vuelos programados para el jueves.

Más allá de Florida, en el aeropuerto de Atlanta también suspenden vuelos por Helene

En Georgia, más de 100 vuelos hacia o desde el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson, el aeropuerto con más tráfico aéreo en todo el mundo, fueron cancelados el jueves según FlightAware, cifra que podría aumentar ya que Atlanta se encuentra en la zona que se anticipa sea azotada por Helene.

Sin embargo, se espera que Hartsfield-Jackson continúe operando el jueves, desde donde está previsto que salgan más de 90,000 pasajeros.

Mira también: