Vuelos Cancelados

El avión de United que volaba de Los Ángeles a Shanghái y tuvo que regresar porque al piloto se le olvidó su pasaporte

El vuelo UA198 de Los Ángeles a Shanghái sobrevolaba el océano Pacífico cuando, tras dos horas de vuelo, tuvo que desviarse a San Francisco.

Los pasajeros de un vuelo de United Airlines, que se dirigía a China desde Los Ángeles, llevaban casi dos horas de vuelo cuando fueron notificados que regresarían a Estados Unidos por un peculiar motivo: el piloto del avión había olvidado su pasaporte.

El vuelo UA198 de Los Ángeles a Shanghái sobrevolaba el océano Pacífico el sábado por la tarde cuando dio media vuelta y se dirigió a San Francisco, según muestran los datos de seguimiento en la página web flightradar24.

United Airlines confirmó a la agencia AFP en un correo electrónico que el avión, un Boeing 787 con 270 personas a bordo, hizo escala en San Francisco "ya que el piloto no llevaba su pasaporte a bordo".

"Dispusimos que una nueva tripulación llevara a nuestros clientes a su destino esa noche", dijo la empresa, añadiendo que "se proporcionó a los clientes vales de comida y una compensación", sin especificar la cantidad.

Únete gratis a nuestro canal de WhatsApp: Haz clic aquí para estar al tanto de las noticias y no perderte ninguna actualización.

El avión, que había despegado a las 4:42 pm hora del Este desde Los Ángeles, comenzó a girar rumbo a San Francisco dos horas después, muestran los registros de flightradar24.

Los datos de seguimiento del vuelo mostraron que el avión aterrizó en el aeropuerto internacional de Pudong, en Shanghái, pasada la medianoche, con unas seis horas de retraso sobre su hora normal de llegada.

El desvío del vuelo de United se produjo mientras los viajeros de todo el mundo seguían sufriendo interrupciones por el cierre del aeropuerto londinense de Heathrow, el de mayor tráfico de Europa, debido a un apagón el día anterior.

