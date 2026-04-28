Carolina Flores Gómez Asesinato de Carolina Flores: presuntos tíos acusan a esposo y suegra de “planear” crimen por dinero Cinthia y Javier, quienes dicen ser tíos paternos de la ex reina de belleza, sospechan que aseguraron que esta recibió una fuerte suma por el homicidio de su papá, Jorge Flores, en un casino de San Diego, California. Ellos sospechan que esos “millones” habrían sido el motivo por el que Erika Guadalupe Herrera y Alejandro Sánchez presuntamente decidieron quitarle la vida.



Video El video que mostraría que suegra de ex reina de belleza le quitó la vida: “¿Qué hiciste, loca?”

Cinthia y Javier Flores, quienes se identificaron como tíos de la fallecida Carolina Flores, han roto el silencio a 15 días de su asesinato, cometido presuntamente por su suegra, Erika Guadalupe Herrera.

Ellos afirmaron, en entrevista con el periodista y ‘youtuber’ Fabián Pasos ‘Mafian’, que su hermano, Jorge Flores, papá de la joven, también fue víctima de un homicidio, en 2022, en San Diego, California.

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“Jorge perdió la vida en un casino a causa de tres seguridades [guardias] que lo asfixiaron”, dijo Cinthia. “No se le pudieron dar los primeros auxilios”.

De acuerdo con su versión, Carolina se hizo cargo del proceso legal entablado por el crimen, el cual habría decidido resolver en 2024, llegando a un pacto económico con el establecimiento, por asesoría de sus abogados.

“Nos enteramos un día antes que el caso ya estaba cerrado, que ya no había necesidad de ir a la corte, que el caso se había cerrado ‘X’ día y que ya no había forma ni de saber cuánto dinero había recibido ni nada”, afirmó Cinthia.

“No sabemos qué cantidad, no sabemos millones, pero espero que por no haber, de este lado, justicia para mi hermano sí haya sido una buena cantidad”, añadió Javier.

Suegra y esposo de Carolina Flores “planearon” el asesinato, acusan

Cinthia, tía de Carolina Flores, aseveró que, el día que se concretó el convenio, su sobrina habría estado acompañada de Erika Guadalupe Herrera.

“Tengo entendido que fue la señora Erika quien estuvo con ella cuando fue a firmar los papeles”, expresó en su testimonio. “Sí [Herrera] sabe cuánto dinero recibió Carolina”.

A causa de esta situación, los presuntos parientes de la ex reina de belleza especulan que la señora, quien actualmente es buscada por la justicia, y su hijo, Alejandro Sánchez, habrían orquestado el crimen contra ella.

“Hay una frase en inglés, ‘follow the money’, ‘sigue el dinero’, y con eso vas a saber quién es el culpable en este caso, y pues obviamente para mí esto es plan con maña de ambas partes, de Alejandro y de su mamá para quedarse con eso”, aseguró Javier.

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“Caro no tenía necesidad y eso es lo que queremos que el público sepa, que no tenía necesidad y que sí hay dinero de por medio ahí y que seguramente ese también es otro motivo por lo cual llegó Alejandro a hacer esto en complicidad con su mamá”, agregó.

“Por eso no reaccionó. No reaccionó, ese es el problema. Reaccionó como que si se le hubiera caído un plato a la mamá. Esa no es una reacción de alguien que te ama, de alguien normal”, sentenció. “Muy planeado fue eso y nosotros sabemos por qué”.

Los supuestos tíos paternos de Carolina Flores puntualizaron que, para ellos, el casamiento de Carolina con Alejandro se apresuró luego de que ella recibiera la indemnización: “De repente, mucho amor y boda exprés casi”.