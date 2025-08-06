United Airlines cancela todos sus vuelos en Estados Unidos por un problema tecnológico

Video En un minuto: Republicanos piden al FBI detener a los legisladores demócratas que salieron de Texas

La compañía aérea United Airlines informó este miércoles que canceló la salida de sus vuelos en Estados Unidos debido a una falla técnica.

"Debido a un problema tecnológico, estamos reteniendo los vuelos de la flota principal de United en sus aeropuertos de salida", dijo la aerolínea en un comunicado.

"Esperamos que se produzcan retrasos mientras solucionamos este problema. La seguridad es nuestra principal prioridad, y trabajaremos con nuestros clientes para llevarlos a sus destinos", agregó.

Las cancelaciones no afectan a los vuelos de su red regional United Express, y cualquier vuelo que ya esté en el aire continuará hasta su destino, según la aerolínea.

Se desconocen detalles sobre el problema técnico que llevó a United a tomar esta decisión, pero la compañía confirmó en un comunicado a ABC News que no se trata de un ciberataque.

"Nos faltan algunos números que necesitamos para despegar, así que aún no podemos hacerlo y no tenemos una estimación de cuándo podremos", le dijo a CNN Angela Jeffers, cuyo vuelo de Nashville a Denver se retrasó dos horas, sobre el aviso que les dio el piloto a los pasajeros cuando ya estaban a bordo del avión.

Según el sistema de la Administración Federal de Aviación, aeropuertos principales como el de Chicago, Denver, Newark, Houston y San Francisco se han visto afectados.

Hasta las 9:30 p.m. EST, 30 vuelos de United habían sido cancelados y 876 habrían sufrido algún tipo de retraso, de acuerdo a la información del sitio de monitoreo de vuelos Flight Aware.