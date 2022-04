Un veterano de guerra hispano lidera la lucha contra la exposición a residuos tóxicos

"Pensé que la guerra había terminado cuando volví a casa, pero me siguió", dijo en una entrevista telefónica mientras se sometía a un tratamiento experimental con células madre en Medellín, Colombia, a principios de este mes. " Me obligaron a dejar el departamento [de policía]. Perdí mi casa, mis coches, mi crédito. Me afectó todo", añadió, claramente dolorido entre las sesiones de inyecciones en la columna vertebral.