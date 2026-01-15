Noticias

Verizon compensará con 20 dólares a clientes afectados por falla masiva, ¿cómo obtener crédito?

Para ayudar a los afectados, la firma otorgará un crédito de 20 dólares en la cuenta de sus clientes.

Univision picture
Por:Univision
Derivado de la falla masiva que dejó incomunicados a miles de usuarios en Estados Unidos, este jueves 15 de enero de 2026 el operador Verizon anunció que otorgará una compensación de 20 dólares.

Para ayudar a los afectados, la firma otorgará un crédito de 20 dólares en la cuenta de sus clientes, los cuales podrán canjear iniciando sesión en la aplicación myVerizon.

Verizon aclaró que con esta bonificación no pretenden compensar lo ocurrido, "ningún reconocimiento puede hacerlo", pero es una forma de demostrar que sus clientes son importantes.

Ayer no cumplimos con el estándar de excelencia que usted espera y que nosotros mismos esperamos
Verizon

¿Cómo acceder a la compensación de Verizon?

Según el operador de telefonía, los clientes afectados recibirán un mensaje de texto cuando el crédito esté disponible.

En promedio, añadió, l os 20 dólares cubren varios días de servicio. "Nos comunicaremos directamente con los clientes comerciales para informarles sobre sus créditos", explicó.

¿Qué hacer si mi celular continúa sin señal?

Con respecto a los clientes que continúan teniendo problemas para conectarse a la red de Verizon, la firma les pidió reiniciar su dispositivo (apagarlo y volver a encenderlo). " Esta es la forma más rápida de reconectar tu teléfono a la red".

"Lamentamos lo que experimentó y continuaremos trabajando arduamente día y noche para brindarle la excelente red y servicio que espera de Verizon", reiteró.

