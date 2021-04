Un crimen y tres veredictos de culpabilidad: ¿qué le espera ahora a Derek Chauvin?

El expolicía de 45 años, vestido con traje y corbata, usababa una mascarilla y no mostró ninguna emoción al ser esposado y escoltado fuera de la sala del tribunal. De inmediato se le revocó la fianza.

Un tribunal de apelación podría no estar de acuerdo con la decisión del jurado y anular uno o varios de los cargos, dice un reporte publicado en The New York Times.