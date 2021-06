Abogados piden sentencia reducida para Derek Chauvin por el homicidio de George Floyd

Mark Osler, exfiscal federal y ahora profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de St. Thomas, dijo que no es inusual que los abogados realicen este tipo de solicitudes como una especie de "oferta de apertura". Dijo que hay cero posibilidades de que Chauvin obtenga libertad condicional, y es poco probable que los fiscales obtengan los 30 años que están solicitando.

Chauvin fue declarado culpable en abril de asesinato no intencional en segundo grado, asesinato en tercer grado y homicidio involuntario en segundo grado por presionar su rodilla contra el cuello de Floyd durante aproximadamente nueve minutos y medio, ya que el hombre negro dijo que no podía respirar y se quedó inmóvil. La muerte de Floyd, capturada en un video de transeúntes ampliamente visto, desató manifestaciones en todo Estados Unidos y más allá cuando los manifestantes exigían cambios en la policía.

Nelson escribió que si bien este incidente describió a Chauvin como un "hombre peligroso", ha servido a su comunidad como oficial y tiene una familia amorosa y amigos cercanos. También impugnó la conclusión del tribunal de que existían factores agravantes, diciendo que no hay evidencia de que el asalto de Chauvin a Floyd incluyera infligir dolor o crueldad de forma gratuita.

“Aquí, Chauvin no sabía que incluso estaba cometiendo un crimen. De hecho, en su mente, simplemente estaba cumpliendo con su deber legal de ayudar a otros oficiales en el arresto de George Floyd ”, escribió Nelson, y agregó que la ofensa de Chauvin puede describirse mejor como un error cometido de buena fe basado en su experiencia y la entrenamiento que recibió - y no fue la comisión intencional de un crimen.

Nelson también solicita una audiencia para investigar si hubo mala conducta por parte del jurado. Nelson alegó que un miembro del jurado alternativo que hizo comentarios públicos indicó que se sintió presionada para emitir un veredicto de culpabilidad, y otro miembro del jurado que deliberó no siguió las instrucciones del jurado y no fue sincero durante la selección del jurado. Ese miembro del jurado, Brandon Mitchell, no mencionó que había participado en una marcha del 28 de agosto en Washington, D.C., para honrar a Martin Luther King Jr.