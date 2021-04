Declaran culpable de todos los cargos al expolicía Derek Chauvin por la muerte de George Floyd

La decisión la tomó un jurado formado por seis personas blancas, cuatro de ellas negras y dos más que se identificaron en su momento como mestizas o de más de una raza . La decisión se conoció mientras fuera del centro judicial de Minneapolis decenas de personas aguardaban el veredicto. Aunque la tensión no ha escalado, el gobernador Tim Walz pidió a los estados vecinos refuerzos para los cerca de 3,000 miembros de la Guardia Nacional apostados allí.

Dos semanas de difíciles testimonios

Un paramédico que atendió a Floyd ese 25 de mayo recordó cómo al llegar pensó que Floyd "estaba muerto" pues no sintió el pulso "que una persona viva debería tener".

Charles McMillian, uno de los testigos de la Fiscalía, relató también que se sintió "de manos atadas" mientras veía el mortal arresto. McMillian escuchó cuando Floyd gritaba que era "claustrofófico" y que no era "un mal chico", por lo que le recomendó que no se resistiera: "Obedéceles, móntate en el carro porque no puedes ganarles".