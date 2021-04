La sentencia de Derek Chauvin por la muerte de George Floyd se retrasa hasta el 25 de junio

La audiencia de Chauvin del 16 de junio fue reiniciada por el juez del condado de Hennepin, Peter Cahill. Una breve entrada el martes en el expediente judicial en línea no dio ninguna razón, pero el portavoz de la corte, Spenser Bickett, dijo que se movió debido a un conflicto de programación .

Si bien ese cargo conlleva una sentencia máxima de 40 años, los expertos dicen que no obtendrá tanto. Dicen que a todos los efectos prácticos, el máximo que enfrentaría son 30 años, y podría cumplir unos 20 tras las rejas, siempre y cuando no cause problemas en la cárcel. Una vez en libertad supervisada, podría ser enviado de regreso a prisión si viola las condiciones de la libertad condicional.