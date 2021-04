El jurado en el juicio por la muerte de George Floyd no llega a un veredicto contra el expolicía Derek Chauvin. Volverán a debatir este martes

Expectativa. Esa es tal vez la sensación predominante tras el primer día de deliberaciones del jurado una vez finalizados los argumentos de la Fiscalía y defensa en el juicio contra el expolicía Derek Chauvin , acusado de la muerte del afroestadounidense George Floyd en mayo de 2020 . El jurado volverá a reunirse mañana martes para continuar con las deliberaciones, aunque aún no se sabe cuándo podría llegar a un veredicto.

Hay evidencia con los videos y los testimonios de expertos que comparecieron durante el juicio. Pero la abundante información no resta dificultad a la hora de tomar una decisión que probablemente desencadene protestas, sea cual sea el desenlace.

Los integrantes del jurado estarían aislados a partir del momento en el que empiecen a deliberar para que no puedan comentar sobre el caso con terceros. Solo podrán hacerlo entre ellos mientras se encuentren en la sala destinada específicamente para el debate, tal como lo establece el reglamento de juicios penales en Minnesota . Este lunes juraron ante el juez Peter Cahill cumplir las normas.

Los argumentos finales

Numerosos fragmentos fueron de gran impacto, porque muestran el intenso forcejeo de varios agentes para meter en una patrulla a Floyd, quien les decía a gritos que no deseaba entrar por ser claustrofóbico y porque había contraído el covid.

La Fiscalía empleó una hora y 45 minutos para presentar su argumentación final, que a veces evocó a una clase de Derecho para explicar de la manera más simple posible a los 14 integrantes del jurado cómo analizar la evidencia presentada según las leyes vigentes y así determinar si Chauvin es culpable o no.

"Lo que George Floyd necesitaba era oxígeno, respirar, porque eso es lo que necesita cualquier persona, cualquier humano", dijo el fiscal. "George Floyd rogó hasta que ya no pudo hablar más, pero el acusado continuó con su agresión. Y cuando Floyd no pudo hablar más y no tenía pulso, el acusado siguió con su agresión".