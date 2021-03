Culpables, incrédulos e incapaces de ayudar: así se sintieron quienes vieron a Floyd morir en manos de la policía

"Me sentí de manos atadas", dijo Charles McMillian, la tercera persona que se sentó en el estrado este miércoles. Él fue el último que habló con Floyd. Mientras la policía intentaba meterlo a fuerza en la patrulla y Floyd gritaba que era "claustrofófico", McMillian le recomendaba que no se resistiera: "Obedéceles, móntate en el carro porque no puedes ganarles".