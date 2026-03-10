Elon Musk Elon Musk se pronuncia sobre la Save America Act ¿Qué dijo el dueño de Tesla sobre la polémica ley? Mediante su cuenta de X, el hombre más rico del mundo fijó su postura sobre Save America Act. Esto fue lo que pasó.

El magnate Elon Musk, dueño de Tesla, utilizó su plataforma X para apoyar a la aprobación del SAVE America Act, ley impulsada por el Gobierno de Donald Trump.

Su apoyo lo mostró luego de las declaraciones de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien habló sobre el tema en su conferencia de este martes 10 de marzo de 2026.

¿SAVE America Act es un obstáculo para las mujeres casadas?

Durante la rueda de prensa de este martes, Leavitt intentó desmentir lo que llamó "mitos demócratas", al asegurar que la ley solo prohíbe el voto a extranjeros indocumentados. No obstante, segundos después reconoció que cualquier persona que haya cambiado su nombre, como es el caso de la gran mayoría de las mujeres casadas en Estados Unidos, tendría que volver a registrarse.

"Para la pequeña fracción de individuos que han cambiado su nombre o dirección, aún pueden registrarse, por supuesto. Solo tienen que pasar por los procesos estatales para actualizar esa documentación", explicó Leavitt.

La secretaria calificó de "insultante" la idea de que las minorías o las mujeres no puedan cumplir con estos requisitos, comparándolos con trámites cotidianos en el Department of Motor Vehicles (DMV) o la oficina del Seguro Social.

¿Qué dijo Elon Musk sobre SAVE America Act?

Luego de la conferencia Elon Musk, el hombre más rico del mundo y dueño de Tesla y X, se refirió a SAVE America Act.

En su cuenta personal de X, Musk compartió una publicación de The White House (la Casa Blanca) en la que se lee:

¡Aprueben SAVE America Act!

Identificación del votante: Todos los votantes deben mostrar una identificación oficial (ID). Comprobante de ciudadanía: Todos los votantes deben presentar un comprobante de ciudadanía para poder ejercer el voto. Restricción del voto por correo: No se permitirá el voto por correo, con excepciones exclusivas para casos de enfermedad, discapacidad, servicio militar o viaje. Protección de deportes femeninos: No se permitirá la participación de hombres en deportes femeninos. Protección infantil: Prohibición de cirugías de transición de género (mutilación transgénero) en menores de edad.



En la publicación, que compartió Musk solo se limitó a escribir: “Yes”, sí en inglés, en apoyo al mensaje de la Casa Blanca que pide la aprobación de la legislación.

¿En qué consiste la SAVE America Act?

Más allá de la identificación del votante, la legislación SAVE Aerica propone una reestructuración profunda del sistema electoral y añade cláusulas de corte social que han polarizado al Congreso. Los puntos clave incluyen:

Fin del voto por correo.

Prueba de ciudadanía, con lo que se obliga a presentar documentos que acrediten la nacionalidad y residencia para el registro.

Mandato para limpiar los padrones electorales cada 30 días.

La ley incluye prohibiciones para que hombres participen en deportes femeninos y un veto a las cirugías de transición de género ("mutilación transgénero", en palabras de la administración de Trump).

De acuerdo con los demócratas, la ley SAVE America impone barreras burocráticas que afectarían a millones de ciudadanos legítimos. Al exigir pruebas de ciudadanía y actualizaciones constantes de identidad, por lo que estiman que mujeres casadas, estudiantes y personas de bajos recursos enfrentarían dificultades para ejercer su voto.