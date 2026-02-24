Impuestos Únicamente el 3% de los hogares recibirá un alivio fiscal con las nuevas reglas del IRS La omisión de los impuestos sobre las propinas y horas extra no beneficiará a más del 9% del sector laboral, según organizaciones económicas.

La administración del presidente Donald Trump eliminó en esta temporada de impuestos los costos tributarios sobre las propinas y horas extra que cobran los trabajadores y declaran frente al Servicio de Impuestos Internos (IRS), un logro que destacó este martes durante su discurso del Estado de la Unión.

No obstante, la eliminación de estos impuestos no beneficiará a más del 3 % de los hogares, según el Centro de Políticas Tributarias no partidista.

Esta fue una de las promesas de campaña más importantes del presidente y, aunque el cumplimiento de la promulgación se hizo efectivo, esta legislación aplicará únicamente bajo ciertas circunstancias.

La “Ley de Un Gran Hermoso Proyecto de Ley” permite a los empleados que reciben propinas deducir hasta 25 mil dólares en ingresos; mientras que quienes cobran horas extras pueden deducir 12 mil 500 dólares de sus impuestos federales, o 25 mil en el caso de parejas en matrimonio.

Sin embargo, estos beneficios comenzarán a desvanecerse a partir de 2028 para los hogares que declaren ganancias mayores a 150 mil dólares anuales y parejas con ingresos mayores a 300 mil dólares al año. Además, no excluye a los empleados de los impuestos sobre la nómina.

Según expertos del Laboratorio de Presupuesto de Yale, incluso dentro del sector laboral que recibe bonificaciones, solamente poco más de un tercio podrá aprovechar la promulgación. En el caso de quienes ganan tiempo extra, se anticipa que un 9 % de los hogares perciba esta reducción en los impuestos, de acuerdo con el Centro de Políticas Tributarias.

De acuerdo con la información proporcionada por los organismos económicos, pocos estadounidenses obtendrán un alivio fiscal real ante esta omisión de impuestos, cifra que se reducirá aún más dentro de dos años cuando la ley entre en vigor de manera condicionada.