¿En qué escenario económico ocurre el State of the Union?

Tras el primer año del segundo mandato de Donald Trump, la economía de Estados Unidos llega al mensaje del Estado de la Unión con cifras que muestran resistencia, pero también con señales mixtas que generan incertidumbre.

El presidente asegura que la economía “está fuerte”, y los datos respaldan parcialmente ese argumento. El Producto Interno Bruto creció apenas 1.4 % en el último tramo de 2025, para cerrar el año con un avance general de 2.2 %, según cifras oficiales que aún pueden ser revisadas. Este desempeño refleja una expansión sólida, impulsada en buena medida por el consumo de los hogares y la inversión empresarial, particularmente en sectores ligados a la inteligencia artificial y nuevas tecnologías.

Sin embargo, el panorama no es completamente estable; analistas citados por medios como The New York Times describen la situación como “complicada pero resistente”. Hay crecimiento, pero se mantienen tensiones en precios y empleo que impactan directamente a las familias.

Video ¿Qué son las 'cuentas Trump' que ofrecen hasta mil dólares por niño? Y cómo evitar caer en fraudes

En materia de inflación, los avances son claros, aunque insuficientes para cantar victoria. En enero, la inflación anual se ubicó en un 2.4 %. Es el nivel más bajo en cinco años, pero aún está por encima del objetivo del 2 % fijado por la Reserva Federal. Esto significa que los precios ya no suben al ritmo acelerado de años anteriores, pero el costo de vida sigue siendo un tema sensible.

A nivel nacional, los precios de la energía y la gasolina se han mantenido relativamente estables, al igual que productos básicos como carne y huevo. No obstante, los gastos en vivienda y seguros médicos siguen siendo elevados, lo que presiona el presupuesto de millones de hogares, y para los consumidores, la percepción de que todo sigue caro pesa más que los datos que muestran una disminución de la inflación.

Sin embargo, el mercado laboral ofrece otro panorama. La tasa de desempleo en enero se ubicó en el 4.3 %, mientras el número de despidos se ha mantenido estable y no se ha disparado, lo que presenta un mercado laboral con relativa estabilidad, pero el ritmo de creación de empleos es más lento que en años anteriores.

Desde que comenzó el segundo mandato de Donald Trump, se han creado 615 mil empleos, una cifra considerable, pero muy por debajo del promedio anual de 4.1 millones de puestos generados durante la administración Biden.

Otro factor de incertidumbre son las políticas comerciales. El riesgo de nuevas disputas arancelarias genera inquietud entre empresarios e inversionistas, que temen un impacto en las cadenas de suministro y los costos de producción.

De cara a este 2026, las proyecciones apuntan a un crecimiento moderado; algunos analistas señalan que, si la política monetaria se flexibiliza y las condiciones financieras mejoran, el mercado laboral podría mostrar un mayor crecimiento en la segunda mitad del año.

En resumen, la economía muestra aspectos favorables como un crecimiento sólido, una inflación contenida y bajo desempleo, pero enfrenta retos importantes como el alto costo de la vivienda, una baja generación de empleo y riesgos comerciales. El discurso oficial habla de fortaleza, pero la percepción en los bolsillos de la gente parece no ser la misma.

**EL DATO EN ROJO SE ACTUALIZA EL VIERNES

