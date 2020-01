Una iglesia realizó matrimonios falsos y obtuvo $20 millones esclavizando a sus fieles, según la Fiscalía

82 matrimonios cuestionados

“Ella y otros trabajadores eran despertados a las 4:00 am o 5:00 am y de inmediato comenzaban a trabajar. Pedían dinero todo el día hasta que alcanzaran su cuota y no les daban días libres. Eran obligados a pedir dinero incluso cuando estaban enfermos y eran castigados físicamente si no cumplían con su cuota”, asegura una declaración jurada que elaboró Anne M. Wetzel, un agente del FBI.