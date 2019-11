Una fuga de 9,000 barriles de petróleo reactiva las advertencias ambientalistas contra el oleoducto Keystone

Aunque la empresa no sabe a ciencia cierta cómo comenzó la fuga, ha informado que una entidad independiente está examinando las tuberías del oleoducto para detectar cualquier problema.

"Estamos estableciendo el monitoreo de la calidad del aire, el agua y la vida silvestre y continuaremos monitoreando durante toda la respuesta (al incidente). No se han reportado daños para la salud ni vida silvestre afectada", dijo TC Energy.

Esta fuga, una de las más grandes del estado, equivale a verter aproximadamente media piscina olímpica de petróleo en medio acre de tierra. El humedal afectado no es una fuente de agua potable ni tiene poblaciones cercanas de acuerdo con Karl Rockeman, director de la división de calidad del agua del Departamento de Calidad Ambiental de Dakota del Norte, citado por The Washington Post . De cualquier modo, tomará años que el humedal vuelva a su estado normal, dijo Rockeman.

Para los grupos ambientalistas, esta filtración es una prueba más de que no se debería permitir que la canadiense TC Energy construya finalmente la controvertida extensión del Keystone XL, que cubriría más de 1,000 millas desde Alberta hasta Nebraska .

“No existe una forma segura de transportar combustibles fósiles”

"Con cada uno de estos derrames importantes que ocurren en el sistema de tuberías Keystone, se hace cada vez más claro que esto no es seguro", dijo Doug Hayes, un abogado que lleva los casos del Sierra Club contra el Keystone XL, citado por el Post.

“Ojalá pudiera decir que me sorprendió, pero un derrame importante de la tubería de Keystone es exactamente lo que múltiples expertos predijeron que sucedería", declaró en un comunicado Tim Donaghy, especialista de investigación de Greenpeace USA. "De hecho, este es el cuarto derrame significativo de la tubería Keystone en menos de diez años de operación. La historia nos ha demostrado una y otra vez que no existe una forma segura de transportar combustibles fósiles, y los oleoductos no son la excepción", añadió.