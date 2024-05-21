EEUU venderá gasolina de su reserva. ¿Bajarán los precios? ¿Dónde podrían hacerlo?

Video Un alivio para tu bolsillo: varios alimentos han bajado de precio y algunas tiendas anuncian descuentos

Los precios del petróleo bajaron este martes luego de que el gobierno estadounidense dio pasos para tratar de recortar el costo de la gasolina antes de la temporada veraniega vendiendo parte de una reserva de ese combustible en el mercado.

El anuncio incidió de momento en los precios del petróleo usado como referencia en el mundo, el petróleo Brent, cuyo precio cayó casi 1%, a $82.88.

El Departamento de Energía anunció que venderá 1 millón de barriles de gasolina de sus reservas, una iniciativa "estratégicamente diseñada para maximizar el impacto a la baja sobre los precios en momentos en que los estadounidenses salen a las carreteras", indica un comunicado oficial.

Esta decisión ocurre antes del fin de semana largo del 'Memorial Day' en el país, que marca el comienzo de la temporada de viajes del verano.

"Con el 'Memorial Day' que llega y el inicio de la temporada de viajes, la administración Biden-Harris toma la iniciativa de bajar los costos de la gasolina vendiendo un millón de barriles" del carburante, explicó la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.

De dónde salen los galones de gasolina y cuál sería su impacto en los precios

Esta iniciativa "debería tener un impacto pequeño en los precios en las gasolineras a nivel nacional, pero podría ejercer cierta presión a la baja en el noreste", explicó Patrick De Haan, analista de GasBuddy. El analista recordó que un millón de barriles de gasolina corresponde a tan solo 2.7 horas de consumo en todo el país.

Ese millón de barriles, el equivalente a 42,000 galones, saldrá de una reserva en el noreste del país, establecida después de la tormenta Sandy. Son barriles que están guardados en almacenes en Nueva Jersey y Maine, y serán despachados en tandas de 100,000 barriles.

La venta gradual se supone que ayude a que los galones fluyan hacia las gasolineras locales antes de los festivos del 4 de julio y que puedan ser vendidos a precios competitivos, de acuerdo con el Departamento de Energía.

Un mandato reciente del Congreso ordenó la venta de toda esta reserva en el noreste para que luego sea cerrada del todo.

Los precios de la gasolina promedian actualmente $3.60 el galón a nivel nacional, 6 centavos más que hace un año, de acuerdo a los datos que recopila la AAA. Vender galones de la reserva es uno de los pocos pasos que el presidente puede tomar por cuenta propia para aliviar la inflación, un tema que incide fuertemente en la agenda electoral de cara a las presidenciales de este 2024.

Los republicanos en el Congreso han criticado desde hace tiempo esta reserva de gasolina en el noreste, creada en el gobierno de Barack Obama, pues argumentan que debió haber sido aprobada por el Legislativo. Un reporte de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno precisó en 2022 que esta reserva de gasolina, que nunca ha sido utilizada, daría un alivio mínimo en medio de alguna escasez fuerte del combustible.

Patrick De Haan, el analista de GasBuddy, consideró que "esta reserva nunca hizo sentido para mí". Es una reserva pequeña que debe ser rotada frecuentemente debido a la "vida útil de la gasolina".

"Por eso es que ninguna nación tiene una reserva de gasolina de emergencia", acotó. La reserva estratégica de petróleo de Estados Unidos, una reserva diferente, tiene cantidades mucho mayores de petróleo para una emergencia, agregó.

