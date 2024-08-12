La inflación (finalmente) se enfría de forma persistente en EEUU: mucho tiene que ver cómo decidimos gastar nuestro dinero

El acelerado avance de la inflación de los últimos tres años parece estar casi superado y los economistas están dando a los consumidores estadounidenses el mérito de haberlo frenado.

Algunas de las empresas más grandes de Estados Unidos, desde Amazon hasta Disney y Yum Brands, han dicho que sus clientes están buscando cada vez más productos y servicios alternativos más baratos: buscan gangas o simplemente evitan los artículos que consideran demasiado caros. Esto sin estar recortando sus compras como para provocar una recesión económica, según economistas.

Un escenario como este parece mostrar que las cosas están regresando a lo que se veía antes de la pandemia, cuando la mayoría de las empresas sentía que no podían subir mucho sus precios porque perderían ventas y potenciales negocios.

"Si bien la inflación ha bajado, los precios siguen siendo altos y creo que los consumidores han llegado al punto en que simplemente no lo aceptan", dijo Tom Barkin, presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, en una conferencia de economistas empresariales la semana pasada. "Y eso es lo que se quiere: que la solución a los precios altos sean precios altos" que frenen cierto tipo de consumo, explicó.

Consumidores con los ojos sobre los precios ayuda a explicar por qué la inflación parece estar cayendo de manera constante hacia el objetivo del 2% de la Reserva Federal, poniendo fin a un período de precios dolorosamente altos que presionó los presupuestos de muchas personas y oscureció sus perspectivas sobre la economía. También asumió un lugar central en la elección presidencial, ya que la inflación llevó a muchos estadounidenses a molestarse con la gestión de la economía por parte del gobierno Joe Biden y Kamala Harris.

Se enfría (finalmente) la inflación en EEUU

La renuencia de los consumidores a seguir pagando más ha obligado a las empresas a frenar sus alzas de precios, o incluso a reducirlos. El resultado es un enfriamiento de las presiones inflacionarias.

Otros factores también han ayudado a controlar la inflación, como la recuperación de las cadenas de suministro, que ha impulsado la disponibilidad de automóviles, camiones, carnes y muebles, entre otros artículos, y las altas tasas de interés que mantiene la Fed, que desaceleraron las ventas de casas, automóviles y electrodomésticos y otras compras que involucran toman dinero prestado.

Aun así, una pregunta clave ahora es si los compradores frenarán sus gastos al punto de poner en riesgo la economía. El gasto de los consumidores representa más de dos tercios de la actividad económica en Estados Unidos. Ante la evidencia de que el mercado laboral se está enfriando, una caída del gasto podría descarrilar la economía. Esos temores hicieron que los precios de las acciones cayeran en picada hace una semana, aunque desde entonces los mercados se han recuperado.

Esta semana, el gobierno revelará su cifra más reciente sobre la inflación y la salud del consumidor estadounidense. El miércoles publicará el índice de precios al consumidor de julio. Se espera que muestre que los precios, excluyendo los volátiles costos de los alimentos y la energía, subieron solo un 3.2% respecto al año anterior. Eso sería inferior al 3.3% de junio y sería la cifra de inflación interanual más baja desde abril de 2021.

Y el jueves, el gobierno informará las cifras de las ventas al por menor del mes pasado, que se espera que hayan subido un 0.3% respecto de junio. Tal aumento sugeriría que, si bien los estadounidenses se han vuelto más vigilantes con su dinero, todavía están dispuestos a gastar.

Las empresas bajan sus precios para no perder clientes

Muchas empresas lo han notado. "Estamos viendo precios de venta promedio más bajos (...) en este momento porque los clientes continúan negociando a la baja el precio cuando pueden", dijo Andrew Jassy, director ejecutivo de Amazon.

David Gibbs, director ejecutivo de Yum Brands, propietaria de Taco Bell, KFC y Pizza Hut, dijo a los inversores que un consumidor más consciente de los costos ha ralentizado sus ventas, las cuales cayeron un 1% en el trimestre de abril a junio en las tiendas que han estado abiertas durante al menos un año. "Garantizar que ofrecemos a los consumidores opciones asequibles", dijo Gibbs, "ha sido un área de mayor enfoque para nosotros desde el año pasado".

Otras empresas están reduciendo los precios directamente. Dormify, un minorista en línea que vende suministros para dormitorios, ofrece edredones a partir de 69 dólares, por debajo de los 99 dólares de hace un año.

Según el 'Libro Beige' de la Reserva Federal, una colección anecdótica de informes comerciales de todo el país que se publica ocho veces al año, las empresas de casi todos los 12 distritos del banco central han descrito experiencias similares. "Casi todos los distritos mencionaron a los minoristas que hacen descuentos en los artículos o a los consumidores sensibles al precio que solo compran artículos esenciales, cambian de calidad, compran menos artículos o buscan las mejores ofertas", mostró ese recopilatorio el mes pasado.

La gente gasta, pero elige en qué gastar

La mayoría de los economistas dicen que los consumidores siguen gastando lo suficiente para sostener la economía. Barkin dijo que la mayoría de las empresas de su distrito, que abarca Virginia, Virginia Occidental, Maryland y Carolina del Norte y del Sur, informan que la demanda sigue siendo sólida, al menos al precio adecuado. "Yo lo diría así: los consumidores siguen gastando, pero están eligiendo", dijo Barkin.

En un discurso pronunciado hace un par de semanas, Jared Bernstein, que dirige el Consejo de Asesores Económicos de la administración Biden, mencionó la cautela de los consumidores como una de las razones por las que la inflación se está acercando al final de un "viaje de ida y vuelta" al nivel objetivo del 2% de la Reserva Federal.

Al salir de la pandemia, señaló Bernstein, los consumidores estaban repletos de efectivo tras recibir varias rondas de cheques de estímulo y haber recortado sus gastos en servicios en persona. La mejora de sus finanzas “les dio a ciertas empresas la capacidad de ejercer un poder de fijación de precios que era mucho menos frecuente antes de la pandemia”.

Después del período más cruento del covid-19, los consumidores fueron “menos receptivos a los aumentos de precios”, dijo Bernstein. Como resultado, “el viejo adagio de que la cura para los precios altos son los precios altos, fue descontinuado temporalmente”, dijo Bernstein.

Así que algunas empresas aumentaron los precios incluso más de lo necesario para cubrir sus mayores costos de insumos, impulsando así sus ganancias. La competencia limitada en algunas industrias, agregó Bernstein, facilitó que las empresas cobraran más.

Barkin señaló que, antes de la pandemia, la inflación se mantuvo baja a medida que las compras en línea, que facilitan las comparaciones de precios, se volvieron cada vez más frecuentes. Los principales minoristas también mantuvieron bajos los costos y el aumento de la producción de petróleo en Estados Unidos redujo los precios de la gasolina.

“Un aumento de precios era tan raro”, dijo Barkin, “que si alguien venía a ti con un aumento de precio del 5% o 10%, prácticamente lo echabas a la calle, como diciendo: ‘¿Cómo pudiste hacerlo?’ ”

Eso cambió en 2021. “Hay escasez de mano de obra”, dijo Barkin. “Escasez en la cadena de suministro. Y los aumentos de precios te llegan de todas partes. Tu jardinero está subiendo tus precios y tú no tienes la capacidad de hacer nada más que aceptarlos”.

La economista Isabella Weber de la Universidad de Massachusetts, Amherst, denominó este fenómeno como “inflación de los vendedores” en 2023. En un influyente artículo escribió que los “cuellos de botella de la cadena de suministro informados públicamente” pueden “crear legitimidad para los aumentos de precios” y “crear aceptación por parte de los consumidores para pagar precios más altos”.

Los consumidores ya no son tan tolerantes, dijo Barkin. “La gente tiene un poco más de tiempo para detenerse y decir: ‘¿Qué me parece pagar $9.89 dólares por un paquete de 12 Coca-Cola Light cuando antes pagaba $5.99 dólares?’ No les gusta tanto, así que la gente está tomando decisiones”.

Barkin dijo que espera que esta tendencia continúe, lo que desacelerará las subidas de precios y enfriará la inflación. “De hecho, soy bastante optimista y creo que en los próximos meses veremos buenas lecturas en lo que respecta a la inflación”, dijo. “Todos los elementos de la inflación parecen estar estabilizándose”, consideró.

