¿Has pagado menos por la gasolina recientemente? ¿Bajará el galón durante el verano?

Los precios de la gasolina han bajado un poco en Estados Unidos porque al parecer las personas no están manejando tanto como se esperaba para este momento del año, mostraron cifras. ¿Se mantendrán estos precios 'más cómodos' durante el verano? ¿Por qué han caído? Esto dijeron analistas.

El precio promedio del galón de gasolina se ubicó al inicio de esta semana en $3.44, de acuerdo con la asociación AAA que rastrea los movimientos de esos precios en todo el país. Son 19 centavos menos que lo que, en promedio, costaba el galón hace un mes y 14 centavos menos que lo que había que pagar el año pasado.

Los precios han bajado de forma generalizada en las estaciones de servicio porque la demanda ha sido más floja de la esperada y porque hay una enorme cantidad de suministros. A nivel mundial, los precios del petróleo también se han mantenido relativamente estables.

¿Qué está pasando con la demanda de gasolina y, por ende, con sus precios?

"La demanda simplemente está algo floja", dijo Andrew Gross, portavoz de la AAA. "Tradicionalmente, antes de la pandemia, la demanda comenzaba a aumentar después del 'Memorial Day' (...) y ya no estamos observando que eso sea así", agregó.

La semana pasada, datos de la Administración de Información de Energía mostraron que la demanda de gasolina en Estados Unidos ha bajado a cerca de 8,940 millones de barriles por día. Ese número te puede parecer enorme pero, antes de la pandemia, el consumo se aproximaba a los 10,000 millones de barriles por día en este momento del año, explicó Gross.

Sacando el tema de la pandemia de la ecuación, expertos creen que los altos precios del petróleo que se vieron al inicio de la invasión de Rusia a Ucrania en 2022 y las elevadas (y persistentes) cifras de la inflación han hecho que muchas personas en Estados Unidos cambien sus hábitos a la hora de conducir. También podría estar incidiendo el hecho de que actualmente hay más vehículos eléctricos en las carreteras.

El analista Patrick De Haan, jefe de análisis de temas petroleros en GasBuddy, dijo por su parte que los precios de la gasolina suelen bajar a inicios del verano porque las plantas que producen gasolina habitualmente han terminado para este momento las labores de mantenimiento de fines de invierno y de la primavera. Eso lleva a que produzcan más combustibles como la gaoslina.

"Una vez que acaban los mantenimientos en las refinerías aumenta la producción, y eso aporta al aumento en los suministros", dijo De Haan. Y esos mayores suministros junto con el consumo flojo han hecho que la baja en los precios sea "un poco más notable este año", agregó.

Y, ¿qué está sucediendo con los precios del petróleo?

Los expertos también resaltaron que esos precios han bajado. Los precios de la gasolina son súper dependientes de lo que suceda con los precios del crudo porque el petróleo es el principal componente en la mezcla de este combustible.

El barril del petróleo conocido por el nombre West Texas Intermediate (WTI), el referencial en Estados Unidos, se ha mantenido en el rango de los $70 en las últimas semanas. Este lunes cerró en los $78. "No es un lugar inadecuado", dijo Gross de la AAA, al tiempo que explicó que los precios del petróleo usualmente tienen que estar por encima de los $80 para presionar al alza a los de la gasolina.

Es difícil anticipar con precisión qué pasará con los precios del petróleo, pues son muchos los factores globales que les afectan. Está por ejemplo lo que decida la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Ese grupo ha reducido su producción de crudo, pero tiene planes para elevarla en el futuro y eso, de acuerdo con De Haan de GasBuddy, ha ayudado a que los precios se mantengan estables.

¿Se espera que suban los precios de la gasolina entrado el verano?

Si no hay interrupciones grandes e inesperadas, tanto Gross como De Haan consideraron que los precios probablemente bajarán más.

En este momento del año, los expertos ponen su mirada en los riesgos que suponen potenciales huracanes en el Atlántico, dado que pueden afectar refinerías y, por ende, la producción de combustibles.

"El temor mueve los precios", dijo Gross. En Estados Unidos, la preocupación aumenta cada vez que un huracán entra en aguas del Golfo de México y, si tocan tierra, las refinerías suelen reducir operaciones por precaución.

Pero sin contar eventos inesperados, los analistas creen que el precio promedio de la gasolina oscilará entre $3.35 y $3.70 el galón. Los precios habitualmente caen más durante el otoño y, por ello, es posible que se vean precios por debajo de los $3 el galón a fines de octubre y comienzos de noviembre, agregó.

¿Qué estados están vendiendo la gasolina más barata?

Si bien los precios de la gasolina han bajado de forma amplia en Estados Unidos, en algunos lugares han caído más que en otros por factores como que tienen refinerías cerca y ciertos requerimientos a los combustibles.

Al incio de esta semana, los datos de la AAA mostraron que el galón más barato se vendía en Mississippi: $2.94. En Oklahoma promediaba $2.95 y en Arkansas $2.97.

California, como es habitual, tenía la gasolina más cara: $4.93 el galón. En Hawaii se vendía a $4.75 y en Washington a $4.41.

