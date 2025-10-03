Cambiar Ciudad
Incendios

Estalla un enorme incendio en una refinería de Chevron cerca de Los Ángeles

Las autoridades de El Segundo, California, instaron a la población a permanecer en sus casas el jueves por la noche. En un comunicado emitido unos 30 minutos después del inicio de las llamas, indicaron que no existía una amenaza inmediata para la seguridad pública y que no se requerían evacuaciones.

Univision y Agencias picture
Por:Univision y Agencias
Video Comunidad “frustrada” por aumento de basura, delincuencia y problemas de indigencia en Los Ángeles

Una refinería de petróleo de Chevron, ubicada justo a las afueras de Los Ángeles, registró un incendio de grandes proporciones el jueves por la noche que provocó imponentes llamas visibles desde varias millas de distancia antes de que se diera por controlado.

Videos compartidos en línea por residentes de El Segundo, un suburbio costero a pocos kilómetros al sur del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, mostraron una enorme bola de fuego elevándose de la refinería con un estruendo fuerte y prolongado.

El alcalde de El Segundo, Chris Pimentel, dijo que las autoridades no habían recibido reportes de heridos, según la cadena de televisión local K-CAL News poco antes de las 11 de la noche.

La causa del incendio seguía sin estar clara, según declaró Pimentel.

La causa del incendio seguía sin estar clara, según declaró Pimentel.

La supervisora del condado de Los Ángeles, Holly Mitchell, informó al medio que los bomberos lograron contener el incendio en una zona de la refinería y que los residentes no tuvieron que evacuar. "El incendio ha sido contenido y no hay motivo de alarma para El Segundo ni sus alrededores", declaró Mitchell.

El gobernador de California, Gavin Newsom, ha sido informado sobre el incidente en la refinería El Segundo de Chevron, en el condado de Los Ángeles, informó su oficina de prensa en X.

Qué pudo causar el fuego en la refinería de El Segundo

Los departamentos de policía y bomberos de El Segundo no realizaron comentarios sobre el fuego, que parecía haberse producido de forma repentina.

El Segundo es una ciudad costera ubicada aproximadamente a 1 milla al sur del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, indicó en una publicación en la red social X que no había constancia de problemas en el aeropuerto.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles ”está listo para asistir con cualquier solicitud de ayuda mutua", afirmó.

La refinería tiene una superficie que ronda 1.5 millas cuadradas y cuenta con más de 1,100 millas de tuberías, según la web de la compañía. El recinto, que está operativo desde 1911, puede refinar hasta 290,000 barriles de petróleo crudo por día, incluyendo gasolina, combustible para aviones y diésel, añadió.

Con información de AP y AFP

