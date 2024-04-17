Gobierno de Biden restablece sanciones contra el sector petrolero de Venezuela

El gobierno de Estados Unidos no renovará la licencia que suspendió temporalmente las sanciones a la mayoría de las operaciones del sector de petróleo y gas de Venezuela, incluyendo la venta a Estados Unidos y otros países, informaron altos funcionarios en Washington DC.

La licencia había sido concedida el 18 de octubre de 2023 con vigencia de seis meses -que vencía este jueves- a fin de apoyar los compromisos entre representantes de la oposición venezolana y el régimen de Nicolás Maduro contenidos en el Acuerdo de Barbados. Según los funcionarios, el gobierno de Maduro los ha violado.

La reimposición de las sanciones da a las empresas estadounidenses que hayan invertido en el sector petrolero de Venezuela hasta el 31 de mayo para cerrar sus operaciones.

Patrón de acoso y represión por parte del gobierno de Venezuela

El gobierno del presidente Joe Biden determinó que la descalificación de la candidata presidencial opositora María Corina Machado, así como los obstáculos impuestos a la inscripción de la candidatura de su sucesora designada, Corina Yoris, constituyeron violaciones a los términos del acuerdo.

Uno de los compromisos del Acuerdo de Barbados era que el gobierno venezolano permitiera la celebración de elecciones libres y justas que incluyeran a todos los sectores del país.

El gobierno de Biden también señaló el patrón de acoso y represión constante contra representantes de la oposición venezolana entre las razones para no renovar la licencia, conocida como la GL44.

Tras el levantamiento de las sanciones en octubre pasado, Venezuela había planeado ampliar su producción de petróleo de menos de 800,000 barriles diarios a más de 1 millón. Esa perspectiva queda en el limbo con la reimposición de sanciones.

Todavía hay tiempo para que Maduro "haga lo correcto"

Según los funcionarios, Estados Unidos sigue viendo al Acuerdo de Barbados como el mejor camino a seguir para lograr lo que consideran "la restitución de la democracia en Venezuela", para lo cual seguirán en contacto con representantes de varios sectores de la nación sudamericana.

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha dicho que todavía hay tiempo para que el régimen de Maduro "haga lo correcto".

El levantamiento de las sanciones a la actividad petrolera de Venezuela trajo beneficios inmediatos al régimen de Maduro que vio sus exportaciones de petróleo aumentar inmediatamente hasta alcanzar el mes pasado su punto máximo en los últimos cuatro años.

Sin embargo, en su acostumbrado tono populista, el presidente Maduro había dicho el lunes que seguirían adelante "con licencia o sin licencia, no somos una colonia gringa".

La reimposición de las sanciones probablemente llevará a una disminución en el suministro de petróleo venezolano al mercado mundial, lo que podría afectar negativamente no solo los precios del combustible, sino también la maltrecha economía de ese país, que hizo que más de 260,000 migrantes venezolanos cruzaran la frontera sur de Estados Unidos en 2023, de acuerdo a crifras del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).