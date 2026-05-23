Florida ¿Qué negocian Washington y La Habana? Experto señala 8 temas clave Un abogado y exlegislador cubanoamericano ha estado en las negociaciones entre Washington y La Habana, en esta nota explica cómo entender el conflicto

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¿Confundido y mareado por todos los que está sucediendo en Cuba? Es posible que no seas el único.

El empresario y abogado de Miami, Joe García, afirmó que es fácil perderse en el "ruido" y en los altibajos del ciclo de noticias sobre Cuba.

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"A mi modo de ver, hay mucho ruido exterior que es electoral y de postura, proveniente de partes que no están en la mesa de negociación", señaló García, quien ha estado en contacto con funcionarios tanto de la administración del presidente Donald Trump como del régimen de La Habana.

García, excongresista por el sur de Florida, ha impulsado esfuerzos para fomentar el comercio de EE. UU. con Cuba y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas en la isla. Como tal, posee un conocimiento profundo sobre la esencia de las conversaciones entre estos dos históricos adversarios de la Guerra Fría.

Lo más importante, según indicó, es que la sustancia de las negociaciones importa mucho más que el " teatro" político que las rodea.

¿Desconcertado por todos los titulares sobre Cuba? A continuación, un desglose de los temas que están en juego.

1 Liberación de presos políticos

Washington exige la liberación de los más de 1,000 presos políticos retenidos por las autoridades cubanas. Se trata de personas encarceladas simplemente por haber expresado, de una forma u otra, su oposición al régimen comunista y totalitario de Cuba.

"Eso es clave porque creo que no hacerlo va a ser inaceptable para el electorado cubanoamericano. Es un requisito indispensable" afirmó García.

2 Reformas económicas

La administración "ha sido muy clara en que necesitan una apertura de la economía" y no "solo una apertura limitada de dónde y qué", dijo García.

La gran mayoría del territorio de Cuba está cerrada a los inversores extranjeros. García mencionó que La Habana, desde marzo, ha establecido algunas vías en dos industrias clave: la médica y la petrolera.

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"Pero claramente eso está lejos de lo que necesitamos ver", añadió.

3 Compensación por propiedades expropiadas

Este es un requisito de hace décadas, regulado por las leyes estadounidenses e internacionales, para la compensación por propiedades y posesiones incautadas por La Habana al comienzo de la Revolución Cubana de 1959.

Tiene dos vertientes: las reclamaciones de entidades estadounidenses y las de ciudadanos cubanos.

García explicó que las primeras están resueltas en su mayoría; el régimen está, en principio, dispuesto a cumplir con las demandas de que las corporaciones y ciudadanos de EE. UU. sean recompensados financieramente, aunque el cómo aún está por definirse.

Un posible avance en las conversaciones hasta el momento es el desarrollo de una vía para abordar las pérdidas de los ciudadanos cubanos.

García señaló que no recuperarían sus antiguas casas residenciales, pero quizás obtendrían títulos de propiedad de tierras y otros activos inmobiliarios. Y hay muchas oportunidades para aquellos con visión y disposición para invertir, aseguró.

"Caminas por Cuba y ves que hay una enorme cantidad de fábricas abandonadas, campos en barbecho, viejas empresas que operan de manera deficiente utilizando equipos de hace 60 y 70 años que no han sido modernizados", detalló.

"Necesitan inversión, y esta es la forma más básica de atraer inversión en un momento en que tienen muy poco para negociar que no sea tierra".

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4 Reforma política

García indicó que Estados Unidos busca alguna vía política hacia el cambio. Además, las leyes actuales del embargo estadounidense exigen reformas políticas.

Abrir el sistema político será difícil para La Habana desde el punto de vista político, afirmó, pero se requerirá en cierta medida.

"Es algo que también sellaría el acuerdo para EE. UU.", expresó.

5 Sanciones de EE. UU.

Cuba quiere que se ponga fin al embargo comercial y de inversiones. García, quien es demócrata, señaló que el presidente republicano Donald Trump se encuentra en una posición histórica y que La Habana cometería un error si no lo entiende.

"Le estoy lanzando flores hasta cierto punto, pero nunca ha habido un presidente en la historia estadounidense que pudiera levantar el embargo por completo como puede hacerlo Trump", declaró García, destacando el control y la influencia del presidente sobre su partido y el movimiento MAGA.

"No solo Trump tiene el poder para hacerlo, creo que contaría con el apoyo de los republicanos para lograrlo. Y creo que muchos demócratas, dada la postura histórica de nuestro partido... no tengo dudas de que la mayoría de los demócratas también votarían a favor de eso".

6 Admisión de Cuba en instituciones internacionales multilaterales

Una vez que se levanten las sanciones económicas, Cuba sería readmitida en las llamadas instituciones multilaterales. La Habana volvería a formar parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Más importante aún, obtendría reconocimiento ante los financistas del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

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Eso convertiría a Cuba en candidata para recibir miles de millones de dólares en préstamos para comenzar su reconstrucción y desarrollo.

"Algunos de esos fondos podrían cumplir un papel vital como motor económico para otras inversiones", dijo García. "El BID tiene mucho dinero, y ciertamente Trump podría darle más dinero porque básicamente está controlado por Estados Unidos".

Cuba también quedaría bajo la supervisión del Fondo Monetario Internacional (FMI), una medida necesaria, aunque impopular en algunos sectores, apuntó García.

"Cuba gasta dinero como un marinero borracho y esa es parte de la razón por la que tienen una devaluación tan fuera de control en este momento", afirmó. "El FMI es la pesadilla de todos los gobiernos de izquierda y de libre gasto porque son muy conservadores desde el punto de vista fiscal. Y están muy enfocados en controlar la política monetaria, algo de lo que Cuba perdió el control hace mucho tiempo".

7 Estatus de Nación Más Favorecida para el comercio

Esta concesión de Estados Unidos a La Habana "asustará muchísimo a la gente de Florida en particular", comentó García, debido al impacto que los tratados de libre comercio han tenido en las industrias agrícola y manufacturera del estado. Sin embargo, García aclaró que Cuba produce productos básicos, como frutas tropicales y café, que no son competitivos (con los de Florida).

"Si le permites a Cuba ese espacio, sin duda crearía un incentivo económico para que la gente aporte agricultura, equipos y otras cosas para que Cuba pueda volver a ser productiva", explicó.

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Cuba también podría ser competitiva en campos de alta tecnología y farmacéuticos. "¿El mayor activo de Cuba es, por supuesto, la gente, verdad? Este puede ser un país pobre en efectivo, pero su mayor recurso, como lo ha demostrado el sur de Florida, es el capital humano", dijo García.

8 Los 500,000 cubanos deportables

García señaló que este es quizás el tema más difícil, y uno que él considera contraproducente para Florida y Estados Unidos. Exige que Cuba acepte la repatriación de hasta 500,000 personas que llegaron a los EE. UU., principalmente durante la administración de Biden.

"Esto es algo que Trump quiere", afirmó García.

La lista de los objetivos para deportación incluye a aquellos que fueron procesados bajo el programa de " parole", así como a miles de personas "que son excluibles porque cometieron un delito", añadió.

Cuba se encuentra en una situación desesperada y ciertamente no está en condiciones de recibir a 500,000 personas, argumentó García. Las discusiones se han centrado en un programa en el cual estas personas obtendrían permisos de trabajo y autorización para escalonar sus salidas en un plazo de varios años.

A quienes no hayan cometido ningún delito, no dejen deudas, cumplan con todas las leyes vigentes y paguen todos sus impuestos, se les otorgaría acceso a un programa de visas de turismo que les permitiría visitar los EE. UU. con frecuencia después de su regreso a Cuba.

García concluyó que no está a favor de la deportación masiva de estas personas, pero que es un requisito de la administración de Trump.