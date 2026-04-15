JD Vance JD Vance pide al papa León que sea 'cuidadoso' al hablar de teología Ante un auditorio conservador de la Universidad de Georgia, Vance criticó que en las últimas semanas el papa León XIV ha asumido posturas con las que no está de acuerdo y le pidió que sea cuidadoso al hablar

Video “Cuidado Cuando Hable de Teología”: JD Vance Responde al Papa

Continúan las tensiones entre la administración del presidente Donald Trump y el papa León XIV, ahora fue el vicepresidente JD Vance pidió que el sumo pontífice, el máximo representante de la Iglesia Católica, sea cuidadoso al hablar de teología.

Ante un auditorio conservador de la Universidad de Georgia, Vance criticó que en las últimas semanas el papa León XIV ha asumido posturas con las que no está de acuerdo y le pidió que sea cuidadoso al hablar, lo que generó críticas por la resiente confrontación entre el jefe del Vaticano y la Casa Blanca.

Creo que es muy muy importante que el Papa sea cuidadoso cuando habla de temas teológicos JD Vance, vicepresidente de EEUU

Además aseguró que el papa se equivoca al asegurar que un discípulo de Jesucristo no se ponga “del lado de quienes empuñan la espada”, mencionando temas como el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial para defender el bombardeo estadounidense contra Irán a finales de febrero.

Hay cosas que el papa ha dicho en los últimos meses con las que no estoy de acuerdo ¿Cómo se puede decir que Dios nunca está del lado de quienes empuñan la espada? ¿Acaso Dios estaba del lado de los estadounidenses que liberaron Francia? ¿De los nazis? ¿Estaba Dios del lado de los estadounidenses que liberaron los campos del Holocausto y a esas personas inocentes de quienes sobrevivieron al Holocausto? JD Vance, vicepresidente de EEUU



Además, el vicepresidente estadounidense recomendó al papa León XIV “asegurarse de que esté fundamentado en la verdad y eso es una de las cosas que trato de hacer”, dijo.

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Durante el evento, una persona del público gritó "¡Jesucristo no apoya el genocidio!" refiriéndose a la guerra contra Gaza, a lo que el vicepresidente respondió "Estoy de acuerdo, lo haya gritado quien lo haya gritado desde la oscuridad".

Varias personas escuchan al vicepresidente JD Vance durante un evento de Turning Point USA en el Akins Ford Arena del Classic Center en Athens, Georgia, el martes 14 de abril de 2026. (Chip Somodevilla/Pool vía AP) Imagen Chip Somodevilla/AP

Tensión entre Washington y el Vaticano

Ante las críticas del papa León XIV por la ofensiva estadounidense en contra del pueblo de Irán, el presidente Trump arremetió en su contra a través de redes sociales al afirmar que es "débil ante el crimen" y aseguró que es "terrible para la política exterior".

Además adjudicó la llegada de Robert Francis Prevost, de origen estadounidense, al Vaticano como una especie de guiño a su figura, "si yo no estuviera en la Casa Blanca, León no estaría en el Vaticano".

Ante la fuerte crítica de Donald Trump, el papa León XIV aseguró que seguirá hablando de la guerra: “No le temo al gobierno de Trump ni a proclamar con firmeza el mensaje del Evangelio, que es para lo que creo que estoy aquí”.