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Trump revela detalle de posible acuerdo con Irán para poner fin a la guerra: Esto dijo

¿Fin de la guerra por acuerdo de armas nucleares con Irán? Esto es lo que dice el presidente Trump sobre el conflicto en Medio Oriente.

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Por:N+ Univision
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Video Delegación de EEUU viajará a Pakistán para buscar un acuerdo urgente en Medio Oriente

El presidente Donald Trump dijo este martes 24 de marzo de 2026 que acordó con Irán que “nunca tendrán armas nucleares”.

Durante la ceremonia para que el nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, juró al cargo, Trump dijo a medios medios que Irán va "alcanzar un acuerdo" en el marco de las conversaciones, que asegura, están manteniendo Washington y Teherán porque en la república islámica se ha producido "un cambio en el régimen".

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“Recuerden que todo comienza con el hecho de que no pueden tener armas nucleares. Ayer dije, me preguntaron: ‘¿Cuáles son los diez puntos principales?’ Les respondí: ‘Bueno, los puntos 1, 2 y 3 son que no pueden tener armas nucleares’”, señaló Trump.

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¿Irán acordó nunca tener armas nucleares ? Esto dice Trump

Pero aunque aclaró que no se quiere adelantar, Trump señaló que Irán acordó que nunca tendrían armas nucleares.

“No van a tener armas nucleares. De eso estamos hablando. No quiero adelantarme, pero ellos acordaron que nunca tendrán armas nucleares. Han accedido a eso”, aseguró el presidente.

Video Príncipe de Arabia Saudita alienta a Trump a mantener la ofensiva contra Irán para pacificar el Medio Oriente

Además detalló que el régimen le ha hecho a Estados Unidos "un regalo muy grande" ligado al estrecho de Ormuz, paso por donde transita el 20 % del crudo que se exporta en el mundo y que Teherán mantiene parcialmente bloqueado desde el inicio de la guerra.

Aunque dijo que no confía en ellos se vio confiado en que se llegará a un acuerdo.

"Van a llegar a un acuerdo. Ayer hicieron algo que fue asombroso. De hecho, nos hicieron un regalo, y el regalo llegó hoy. Fue un regalo muy grande, de un valor económico tremendo. No les voy a decir qué regalo es, pero fue un premio muy significativo. Y nos lo dieron. Dijeron que nos lo darían y lo hicieron", aseguró Trump.

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