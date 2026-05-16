Inmigración Gobierno de Trump demanda a diócesis para expropiar terreno cerca de El Paso para muro fronterizo La administración Trump quiere expropiar 14 acres de terreno en las afueras de El Paso, propiedad de la Diócesis Católica de Las Cruces, Nuevo México, para instalar barreras fronterizas. Este terreno se encuentra a los pies del Monte Cristo Rey, un importante lugar de culto que atrae a miles de personas en peregrinaciones anuales.

Video EEUU acelera construcción de muro fronterizo al sur de Texas

La administración Trump quiere expropiar 14 acres de terreno en una montaña emblemática a las afueras de El Paso, propiedad de la Diócesis Católica de la vecina Las Cruces, Nuevo México, que atrae a miles de personas en una peregrinación religiosa anual, para poder instalar más barreras fronterizas.

El terreno que el gobierno federal quiere expropiar se encuentra al pie del Monte Cristo Rey, una montaña de 720 pies de altura con una estatua de Jesucristo de 29 pies de altura en su cima, que domina Ciudad Juárez, El Paso y Sunland Park, Nuevo México.

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La semana pasada, los abogados de la administración Trump presentaron una demanda en un tribunal federal de Nuevo México contra la diócesis de Las Cruces, que se resiste al intento del gobierno de expropiar el terreno. La demanda sostiene que el gobierno federal necesita el terreno para instalar barreras y otra tecnología "diseñada para ayudar a asegurar la frontera entre Estados Unidos y México".

La administración afirmó en documentos judiciales que ha ofrecido a la iglesia 183,000 dólares por el terreno.

La iglesia señaló en documentos judiciales que las medidas de la administración Trump violan su derecho a la libertad de expresión religiosa, amparado por la Primera Enmienda.

"La construcción de un muro fronterizo a través o a lo largo de este sitio sagrado podría dañar irreparablemente su santidad religiosa y cultural, obstruir las rutas de peregrinación y convertir el espacio sagrado en un símbolo de división", dijo la diócesis. "Cualquier acción federal para confiscar este terreno, construir barreras físicas o impedir el acceso al Monte Cristo Rey constituiría una infracción significativa de la libertad religiosa y los derechos de culto".

Cada otoño, hasta 40,000 personas peregrinan a la cima de la montaña, donde la Diócesis de Las Cruces y El Paso celebra una misa. Tradicionalmente, el evento se lleva a cabo el último domingo de octubre, pero en los últimos años la peregrinación se ha trasladado al día de la fiesta de Cristo Rey en noviembre.

Algunos recorren el trayecto de cinco millas descalzos, otros han gateado hasta la cima de rodillas.

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"La importancia cultural y religiosa del Monte Cristo Rey es fundamental para nuestra región. Aprovechar este bien comunitario para construir un muro fronterizo es coherente con el descarado desprecio de la administración Trump por lo que valoran comunidades como la nuestra", dijo en un comunicado la representante Verónica Escobar, demócrata por El Paso.

"Hay muchas otras formas de garantizar la seguridad fronteriza. En cambio, la administración Trump prefiere destruir este sitio sagrado", indicó.

La administración Trump ha dicho que la zona es una ruta de alto tráfico para el tráfico de personas y que quiere cerrar la brecha para detener la inmigración ilegal. La zona también ha sido escenario de un número récord de muertes de migrantes desde que el gobierno estatal y federal aumentó la vigilancia militar en esta parte de Texas, incluso cuando el número de inmigrantes que cruzan se ha desplomado.

Rubén Escandón, Jr., portavoz del Comité de Restauración del Monte Cristo Rey —un grupo de voluntarios no afiliado a la iglesia que se encarga del mantenimiento del lugar—, afirmó que apoya la instalación de barreras adicionales en la zona porque quiere garantizar la seguridad del público frente a cualquier actividad ilegal. Señaló que la construcción de las barreras no impedirá que los visitantes accedan a la cima de la montaña.

"Para nosotros, terminar ese muro ayudará a mantener el aspecto religioso, cultural y artístico", dijo.

Posibles efectos sobre la biodiversidad

Ray Aguilar, un conservacionista de Ciudad Juárez, dijo que los esfuerzos por construir más barreras en la zona no solo afectan negativamente a la biodiversidad local, sino que también perjudican los lazos culturales a ambos lados de la frontera. Cristo Rey sirve como corredor para los animales que cruzan entre La Sierra de Juárez en México y las Montañas Franklin de El Paso.

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"Las plantas y los animales no reconocen fronteras, por lo que cuando se producen factores de esta magnitud, solo se pone en riesgo una biodiversidad que ya está en peligro de extinción", dijo.

El verano pasado, la administración de Trump anunció que estaba erigiendo barreras fronterizas en la zona y comenzó la construcción de 1.32 millas de barrera fronteriza al sur de la montaña, en Sunland Park.

SLSCO, una empresa con sede en Galveston, se adjudicó un contrato de 95 millones de dólares para erigir las barreras de acero de 30 pies de altura con refuerzo de hormigón. Los equipos comenzaron los trabajos a principios de este año.

Se trata del último esfuerzo de la administración Trump por utilizar las leyes de expropiación para adquirir terrenos, incluidos sitios religiosos y culturales, con el fin de construir barreras fronterizas.

La administración había revelado planes para construir barreras fronterizas en el Parque Nacional Big Bend, pero tanto los líderes estatales y locales republicanos como los demócratas, junto con residentes, ambientalistas y defensores, condenaron públicamente estas medidas.

Recientemente, el comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU dijo que el gobierno no construirá barreras en el parque nacional, pero ha seguido adelante con los planes de instalar tecnología de vigilancia, a lo que muchos en la zona se oponen debido al daño que los equipos de construcción causan al paisaje desértico. El gobierno también sigue expropando propiedades privadas en zonas cercanas al parque para erigir un muro fronterizo.