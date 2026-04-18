Charlie Kirk Estados impulsan leyes sobre religión y libertad de expresión en homenaje a Charlie Kirk Más de 50 proyectos legislativos inspirados en su figura han sido presentados en más de 20 estados, con los que buscan promover su ideología, la creación de días conmemorativos, hasta la designación de infraestructuras públicas con su nombre

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Diversos estados han comenzado a aprobar leyes en homenaje al activista conservador Charlie Kirk, asesinado en septiembre de 2025, que promueven contenidos relacionados con la religión y refuerzan la libertad de expresión, especialmente en ámbitos educativos.

La tendencia, impulsada principalmente por legisladores republicanos, ya se traduce en decenas de iniciativas en todo el país y ha generado un intenso debate político.

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Entre las medidas más recientes destaca una ley en Kansas que permite a estudiantes universitarios demandar a sus instituciones por violaciones a la libertad de expresión. En paralelo, Tennessee aprobó una normativa que incentiva a docentes a incluir en sus clases “los efectos positivos de la religión” en la historia estadounidense.

Ambas iniciativas comparten el objetivo de rendir tributo a Charlie Kirk y las ideas que defendía.

De acuerdo con un análisis de Associated Press, más de 60 proyectos legislativos inspirados en su figura, han sido presentados en más de 20 estados, con el que buscan promover su ideología, la creación de días conmemorativos, hasta la designación de infraestructuras públicas con su nombre.

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Kirk, quien fue fundador de la organización estudiantil conservadora Turning Point USA, que en la reciente edición de este 2026 contó con la presencia del presidente Donald Trump, fue una figura influyente dentro de la derecha en el país, especialmente entre los jóvenes.

Fue asesinado en septiembre de 2025, durante una conferencia en una universidad de Utah, lo que provocó una andanada de reacciones, entre homenajes políticos y religiosos, así como el refuerzo de su figura en el movimiento MAGA.

Las nuevas leyes han estado rodeadas de controversia. En Kansas, la gobernadora demócrata Laura Kelly vetó inicialmente la normativa sobre la libertad de expresión por considerar que podría generar confusión en tribunales y centros educativos. Sin embargo, el veto fue finalmente anulado por la legislatura estatal.

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En Tennessee, demócratas han criticado duramente las iniciativas, recordando declaraciones pasadas de Charlie Krik que se consideran ofensivas y cuestionando que se promueva una visión religiosa en el sistema educativo público estadounidense. Además, han advertido sobre posibles conflictos con la separación entre Iglesia y Estado.

Desde el Turning Point USA 2026, se defendieron las medidas al decir que reflejan la influencia duradera del activista en debates sobre educación, cultura y libertades civiles.