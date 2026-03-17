Guerra "No necesitamos ayuda de nadie": Trump reconoce que países de la OTAN no participarán en guerra en Irán El presidente de Estados Unidos habló sobre la OTAN y los países que son miembros debido a la guerra en Irán. Esto fue lo que dijo.

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El presidente Donald Trump aseguró reconoció que la mayoría de los aliados de Estados Unidos en la OTAN no desean participar en la operación militar contra Irán.

Mediante su cuenta de Truth Social, el mandatario escribió un largo mensaje sobre la guerra en Medio Oriente.

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"La mayoría de nuestros 'aliados' de la OTAN han comunicado a Estados Unidos que no desean participar en nuestra operación militar contra el régimen terrorista de Irán en Oriente Medio, a pesar de que casi todos los países estaban totalmente de acuerdo con lo que estamos haciendo y de que no se puede permitir, bajo ningún concepto, que Irán posea armas nucleares", dijo el presidente Trump.

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¿Qué dijo Donald Trump sobre la guerra en Irán y la OTAN?

Trump aseguró que no le sorprende la actuación de la OTAN debido a que considera que Estados Unidos ha "gastado" miles de millones de dólares para proteger a otras naciones pues cree que la organización "en una calle sin sentido".

"Sin embargo, no me sorprende su actuación, porque siempre he considerado que la OTAN, en la que gastamos cientos de miles de millones de dólares al año protegiendo a estos mismos países, es una calle de sentido único: nosotros los protegeremos, pero ellos no harán nada por nosotros, en particular, en momentos de necesidad", reprochó Trump.

Además aseguró que ya diezmaron al ejército de Irán y que no necesita de la ayuda de los miembros de la OTAN.

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"Afortunadamente, hemos diezmado el ejército de Irán: su Armada ha desaparecido, su Fuerza Aérea ha desaparecido, su defensa antiaérea y sus radares han desaparecido y, quizás lo más importante, sus líderes, prácticamente a todos los niveles, han desaparecido, ¡para no volver a amenazarnos nunca más a nosotros, a nuestros aliados de Oriente Medio ni al mundo! Debido al hecho de que hemos tenido tal éxito militar, ya no 'necesitamos', ni deseamos, la ayuda de los países de la OTAN — ¡Nunca lo hemos necesitado! Lo mismo ocurre con Japón, Australia o Corea del Sur. De hecho, hablando como presidente de los Estados Unidos de América, con diferencia el país más poderoso del mundo, ¡No necesitamos la ayuda de nadie!", sentenció el mandatario.

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