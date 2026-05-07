Pasaporte

El Departamento de Estado amenaza con revocar el pasaporte a miles de padres con deudas de manutención

La medida se aplicaría a unos 2.700 progenitores que deben 100.000 dólares o más. El Departamento de Estado ha informado que a partir de mañana comenzará a retirar pasaportes

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Por:N+ Univision
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Video EE UU refuerza ley de manutención infantil: podrían negar o revocar pasaportes

Miles de padres podrían perder su pasaporte por acumular deudas de 100.000 dólares o más relativas a la manutención de sus hijos. El Departamento de Estado confirmaba a la agencia AP que comenzará a retirarlos mañana viernes. La decisión afecta a unos 2.700 titulares de pasaporte estadounidense, que deben 100.000 dólares o más.

El programa de revocación se empezó a plantear el pasado febrero y se extenderá próximamente a un rango mayor de progenitores. Afectaría también a quienes deben 2.500 dólares o más de manutención infantil impagada. La cantidad está contemplada en una de 1996 que, según el Departamento de Estado, apenas ha sido aplicada.

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Hasta esta semana, solo tenían riesgo de perder su pasaporte quienes solicitaban renovarlo. Con esta nueva normativa, el Departamento de Salud y Servicios Humanos tendrá que informar en primer término al Departamento de Estado de todos los pagos atrasados de más de 2.500 dólares y los padres de ese grupo con pasaporte verán revocados sus documentos.

El objetivo de la medida, en palabras del subsecretario de Estado para Asuntos Consulares, Mora Namdar, es lograr acabar con este tipo de deudas. "Estamos ampliando una práctica de sentido común que ha demostrado ser eficaz para que quienes deben manutención paguen su deuda", advertía Mora Namdar. "Una vez que estos padres resuelvan sus deudas, podrán volver a disfrutar del privilegio de un pasaporte estadounidense."

Aseguran que desde que informaron de la puesta en marcha de la medida, cientos de padres tomaron medidas y resolvieron sus pagos atrasados. "Aunque no podemos confirmar la causalidad en todos esos casos, estamos tomando esta acción precisamente para incentivar a estos padres a que hagan lo correcto por sus hijos y por la ley estadounidense", confirmó el portavoz.

A quienes resulten sancionados con la revocación del pasaporte, se les notificará que no podrán utilizar sus documentos para viajar y tendrán que solicitar un nuevo pasaporte luego de confirmar que han pagado sus deudas. En caso de que estén en el extranjero en el momento de la revocación, deberán acudir a una embajada o consulado en el exterior para obtener un documento de viaje de emergencia que les permita regresar a Estados Unidos.

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