Amazon Amazon cae este 5 de marzo: usuarios reportan fallas para realizar compras Entre las principales fallas se reportan problemas para realizar o finalizar las compras de la plataforma, así como en la operación de la aplicación y la página de los productos.

Video Debaten en el sur de la ciudad plan de Amazon para repartir paquetes con drones

Usuarios de la plataforma de e-commerse más gran del planeta Amazon reportaron múltiples fallas en la plataforma, tanto en la aplicación como en la página del producto.

De acuerdo con la página Downdetector, los primeros reportes ocurrieron a las 13:00 horas tiempo del centro, situación que se ha prolongado por más de dos horas.

PUBLICIDAD

Entre las principales fallas se reportan problemas para realizar o finalizar las compras de la plataforma, así como en la operación de la aplicación y la página de los productos.

TLS