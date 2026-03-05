Amazon

Amazon cae este 5 de marzo: usuarios reportan fallas para realizar compras

Entre las principales fallas se reportan problemas para realizar o finalizar las compras de la plataforma, así como en la operación de la aplicación y la página de los productos.

Por:N+ Univision
Usuarios de la plataforma de e-commerse más gran del planeta Amazon reportaron múltiples fallas en la plataforma, tanto en la aplicación como en la página del producto.

De acuerdo con la página Downdetector, los primeros reportes ocurrieron a las 13:00 horas tiempo del centro, situación que se ha prolongado por más de dos horas.

TLS

Información en desarrollo...

