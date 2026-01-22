Noticias Trump propone "forzar a la OTAN" para que proteja la frontera sur de Estados Unidos de inmigrantes El presidente de Estados Unidos dijo que la llegada de la OTAN a la frontera sur liberaría a un gran número de agentes de la Patrulla Fronteriza para otras tareas.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso forzar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) para que proteja la frontera sur de Estados Unidos de los inmigrantes.

Tal vez deberíamos haber puesto a prueba a la OTAN: Invocamos el Artículo 5 y forzamos a la OTAN a venir aquí Donald Trump, presidente de Estados Unidos



La propuesta llega un día después de que el mandatario estadounidense afirmara que había acordado con el líder de la OTAN un "marco de un futuro acuerdo" sobre la seguridad en el Ártico.

Trump dijo que se estaban llevando a cabo "discusiones adicionales" sobre Groenlandia en relación con el programa de defensa antimisiles Cúpula Dura, un sistema que por primera vez pondrá armas estadounidenses en el espacio.