Trump propone "forzar a la OTAN" para que proteja la frontera sur de Estados Unidos de inmigrantes

El presidente de Estados Unidos dijo que la llegada de la OTAN a la frontera sur liberaría a un gran número de agentes de la Patrulla Fronteriza para otras tareas.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso forzar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) para que proteja la frontera sur de Estados Unidos de los inmigrantes.

Tal vez deberíamos haber puesto a prueba a la OTAN: Invocamos el Artículo 5 y forzamos a la OTAN a venir aquí
Donald Trump, presidente de Estados Unidos

La propuesta llega un día después de que el mandatario estadounidense afirmara que había acordado con el líder de la OTAN un "marco de un futuro acuerdo" sobre la seguridad en el Ártico.

Trump dijo que se estaban llevando a cabo "discusiones adicionales" sobre Groenlandia en relación con el programa de defensa antimisiles Cúpula Dura, un sistema que por primera vez pondrá armas estadounidenses en el espacio.

Información en desarrollo...

Relacionados:
NoticiasOTANDonald TrumpPatrulla Fronteriza Inmigración

