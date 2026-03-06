¿Se cayó Microsoft 365 este viernes? Reportan estas fallas hoy 6 de marzo de 2026
Microsoft presentó diversas fallas este viernes; te compartimos cuáles
Este viernes, 6 de marzo de 2026, se reportó que Microsoft tuvo fallas; en N+ Univision te contamos cuáles y qué pasó.
De acuerdo con el sitio Downdetector, las fallas más reportadas fueron las siguientes:
- Sharepoint: 60%.
- M365 Centro de Administración: 15%.
- Exchange: 12%.
En breve más información.
FBPT
