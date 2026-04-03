Departamento de Seguridad Nacional Trump firma memorando para ordenar el pago a empleados del DHS tras el cierre parcial de gobierno La semana pasada, el presidente Donald Trump había firmado una orden ejecutiva para ordenar el pago de los trabajadores de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

Video TSA aún sin pagos: orden ejecutiva devolverá sus salarios y los de la Guardia Costera

A casi 50 días del cierre parcial del gobierno, el presidente Donald Trump firmó un memorando en el que ordena el pago a todos los empleados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que se han visto afectados por la falta de presupuesto.

Este viernes, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que autoriza el pago a 35,000 empleados de dependencias del DHS, como la Guardia Costera, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad.

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Afirmó que este trato a los empelados de Seguridad Nacional debía terminar para garantizar que el país no se encuentre vulnerable ante las amenazas de seguridad y tenga la capacidad de responder ante emergencias.

Este trato insensible hacia los empleados del DHS debe terminar para garantizar que Estados Unidos no sea vulnerable a amenazas de seguridad y mantenga su preparación para responder a emergencias Memorando firmado por el presidente Donald Trump



El cierre parcial de gobierno, que inició el pasado 14 de febrero, se convirtió en el más largo de la historia de los Estados Unidos, derivado de los desacuerdos entre demócratas y republicados sobre la operación del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ( ICE).

¿Por qué no logran ponerse de acuerdo?

El cierre parcial del DHS se debe a la falta de acuerdo entre demócratas y republicanos sobre el financiamiento y las políticas migratorias. Los demócratas buscan límites y controles más estrictos sobre agencias como ICE, mientras los republicanos quieren mantener o ampliar sus facultades sin cambios.

Las negociaciones han fracasado porque ambos partidos rechazan las propuestas del otro y hay divisiones internas dentro del Partido Republicano, prolongando el cierre.

El impacto incluye miles de empleados federales sin salario, retrasos en aeropuertos y suspensión de servicios, mientras el Congreso sigue sin lograr un consenso para reabrir completamente el DHS.

Trabajadores del TSA regresan a la normalidad

Apenas a inicios de esta semana, trabajadores de TSA, que operan en aeropuertos, comenzaron a recibir los pagos atrasados lo que permitió que la operación en los principales aeropuertos de Estados Unidos regresen a la normalidad.