Estados Unidos de América

Trump pide a la Corte Suprema decidir sobre su alegada "inmunidad absoluta" en el caso por su papel en el asalto al Capitolio

Sus abogados presentaron una apelación de emergencia ante la corte este lunes, apenas cuatro días después de que los jueces escucharan la apelación de Trump para permanecer en la papeleta presidencial en Colorado.

Trump sin inmunidad presidencial y la edad de Joe Biden: Lo bueno y lo malo de la semana

El expresidente Donald Trump pidió a la Corte Suprema bloquear una decisión de un tribunal de apelaciones que le negó su alegada "inmunidad absoluta" en la acusación por su rol en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

En el texto del recurso, sus abogados pidieron a los magistrados de la Corte tomarse su tiempo a la hora de examinar la cuestión de la inmunidad de Trump.

"La afirmación (...) de que los mandatarios tienen inmunidad absoluta frente a procesos penales por sus actos oficiales presenta una cuestión novedosa, compleja y trascendental que merece una cuidadosa consideración en la apelación", dice la solicitud de apelación.

"Sin inmunidad penal, la presidencia tal y como la conocemos dejará de existir", agregaron los abogados que una vez más repitieron los argumentos que hasta ahora han fracasado en los tribunales federales.

La Corte Suprema ha sostenido previamente que los presidentes son inmunes a la responsabilidad civil por actos oficiales, y los abogados de Trump han argumentado durante meses que esa protección debería extenderse también a los procesos penales.

Con este recurso los abogados buscan revertir la decisión del tribunal de apelaciones que el 6 de febrero desestimó la inmunidad penal de Trump, reabriendo la posibilidad de juzgarlo en Washington por presuntamente haber intentado alterar los resultados de las elecciones en las que el republicano perdió frente al presidente demócrata Joe Biden.

Trump tenía de plazo hasta este lunes para impugnar la decisión del tribunal de apelaciones del Distrito de Columbia que argumentó que, al dejar la Casa Blanca, el expresidente se convirtió en un "ciudadano" más, por lo que ya no estaba protegido por la inmunidad que tenía en el cargo.

Con la medida presentada este lunes los abogados de Trump buscan echar atrás esa decisión y así retrasar cualquier proceso judicial en su contra, ya que una eventual victoria de Trump en las urnas sobre Biden, lo situaría como jefe del Ejecutivo y le otorgaría la autoridad para ordenar a su fiscal general que desestime los cargos federales en su contra.

Además, el equipo legal de Trump ha atribuido motivos partidistas a la presión de la fiscalía por un juicio rápido.

"Llevar a cabo un juicio penal de meses de duración contra el presidente Trump en plena temporada electoral interrumpirá radicalmente la capacidad del presidente Trump para hacer campaña contra el presidente Biden, que parece ser el objetivo de las persistentes demandas de celeridad del fiscal especial", escribieron los abogados del expresidente en la apelación.

Retrasar los juicios, una estrategia del equipo legal de Trump

La estrategia de Trump de retrasar juicios ya ha funcionado y ha logrado que el proceso judicial en su contra por interferencia electoral, presidido por la jueza del Distrito de Columbia, Tanya Chutkan, se haya mantenido paralizado desde diciembre.

Aunque el inicio de ese juicio estaba previsto inicialmente para el 4 de marzo, esa fecha ha sido suspendida sin que se haya fijado otra nueva.
Frente a los esfuerzos de Trump, el fiscal especial encargado del caso, Jack Smith, está haciendo todo lo posible para que el juicio se produzca este año.

Los jueces de la Corte Suprema, donde los conservadores tienen mayoría, ya rechazaron en diciembre una petición de Smith para intervenir en el pleito sobre inmunidad presidencial.

Ahora, ante la petición de Trump, los jueces tienen varias opciones: negarse directamente a considerar el caso, paralizar provisionalmente el proceso judicial contra Trump mientras debaten sobre el asunto de la inmunidad presidencial, y también celebrar una audiencia para escuchar los argumentos de las partes.

Estas decisiones podrían determinar si el expresidente enfrenta un juicio o no en Washington antes de las elecciones de noviembre próximo.

