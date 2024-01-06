A 3 años del asalto al Capitolio, Trump sigue bajo la sombra del ataque (algo que los republicanos parecen ignorar)

Video 3 años del asalto al Capitolio: qué ha pasado con sus protagonistas y cómo marcará la próxima campaña

Si algo marcó la presidencia de Donald Trump ha sido el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, día en que sus seguidores entraron violentamente al edificio del Congreso de Washington DC para impedir la certificación de la victoria de Joe Biden en las elecciones del año anterior.

El asalto, que muchos consideran como uno de los ataques a la democracia más graves que haya vivido el país, ocurrió apenas días antes de que la presidencia de Trump finalizara. A tres años de aquella jornada, ese es el hecho que proyecta más sombras sobre el expresidente. Sombras que se tradujeron en investigaciones y acusaciones ante la justicia.

Es que a partir del asalto al Capitolio, Trump se transformó en el único presidente en la historia estadounidense en enfrentar dos impeachments. Es, asimismo, el primer expresidente de Estados Unidos que haya tenido que afrontar juicios, por su rol en los intentos de subvertir la democracia.

Además, de cara a las elecciones de 2024, Trump se convirtió en el único candidato presidencial de la historia a quien buscan quitar de las boletas electorales de algunos estados usando la llamada "cláusula de insurrección", recogida en la Sección 3 de la Enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos.

Pese a este historial, en el Partido Republicano el expresidente encuentra un vasto apoyo, que, de hecho, ha ido creciendo a lo largo de estos tres años.

Los republicanos incondicionales a Trump

Una reciente encuesta publicada por The Washington Post , que hizo seguimiento a un sondeo similar hecho por el mismo diario en 2021, tuvo resultados sorprendentes (o no): cada vez menos republicanos creen que Trump fue responsable del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.

En diciembre de 2023, el 14% de los republicanos dijo que Trump tiene la responsabilidad del asalto, frente al 27% que pensaba eso en diciembre de 2021.

Eso contrasta con lo que sucede entre los demócratas: el 86% cree que Trump fue responsable, frente al 92% que pensaba eso en 2021. Y también se contrapone con lo que dicen los independientes, que se mantienen casi igual, pasando al 56% que culpan al expresidente por la insurrección del 57% que pensaba eso mismo en 2021.

Además, Trump lidera claramente las encuestas para las primarias republicanas. De las últimas encuestas publicadas, el expresidente tiene un 65% de apoyo, muy por encima del 14% que tiene el candidato Ron DeSantis (gobernador de Florida), o el 8% que tiene Nikki Haley (exembajadora de EEUU ante la ONU durante el mandato de Trump).

Los rivales de Trump en la primaria, de hecho, son tímidos a la hora de señalarlo como el responsable de lo que pasó el 6 de enero de 2021.

"No importa lo que haga Trump"

Las encuestas muestran la alta popularidad que tiene Trump en su partido, pese a que enfrenta dos acusaciones penales relacionadas con su rol en los intentos por anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, cuyo evento más renombrado es el asalto al Capitolio.

Uno es un caso federal, presentado por el fiscal especial Jack Smith, quien investigó los hechos relacionados con el ataque al Poder Legislativo federa. El otro, un caso estatal en Georgia, presentado por la fiscal del condado de Fulton, Fani Willis, por cargos relacionados con intentos por subvertir los resultados de las elecciones en ese estado.

En otros tiempos, cualquier candidato que tuviera la cantidad de acusaciones en contra que tiene Trump, y por la gravedad de los cargos que lo vinculan a los intentos por cambiar los resultados de una elección, muy probablemente hubiera sido rechazado por su propio partido. Pero eso no sucedió, sino -al parecer- todo lo contrario.

Aquel 6 de enero de 2021, seguidores de Trump asistieron a un evento frente a la Casa Blanca, en el que Trump dio un incendiario discurso reforzando la falsedad de que le habían robado las elecciones. Arengó a sus partidarios a que "¡luchen como el demonio, porque si no, ya no van a tener más su país!", y a marchar por la avenida Pennsylvania rumbo al Capitolio para impedir que se certificara el resultado de la victoria de Biden.

Luego muchos de sus seguidores entraron violentamente al Capitolio, se enfrentaron con las fuerzas de seguridad, ocasionando las evacuaciones de los legisladores de ambos partidos hacia sitios seguros del edificio. Los eventos resultaron en muertes, heridos y cientos de acusados que enfrentaron cargos ante la justicia por la insurrección.

Dentro de esa trama, Trump está acusado de presionar a funcionarios de diferentes estados para que encontraran los votos que le faltaban, como en Georgia, para superar a Biden o para que desconocieran la derrota del republicano.

Un evento, dos realidades

Ahora que Trump podría volver a enfrentar a Biden en una elección presidencial, ambos presentan una contienda de lecturas sobre qué fue lo que pasó el 6 de enero de 2021 y lo que devino de esa jornada.

Del lado de Biden hablan de aquel día como una insurrección contra los valores democráticos estadounidenses, instigada por el propio jefe de Estado en ejercicio. Apuntan al peligro de que Trump regrese a la Casa Blanca después de haber dicho abiertamente que buscaría represalias contra sus opositores usando al Departamento de Justicia y negarse a descartar que abusaría de los poderes del cargo.

Del otro lado, Trump ha tratado de cultivar una narrativa de que los casos judiciales en su contra, algunos no vinculados con el asalto al Capitolio, son una presunta muestra de que Biden usa el gobierno federal como arma para procesarlo.

La estratega republicana Alice Stewart dijo a la agencia AP que a muchos votantes republicanos "no les encanta" lo que sucedió ese 6 de enero, "pero tampoco están obsesionados" con el tema y pueden apoyar a Trump en contra de Biden.