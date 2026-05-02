ataque Video muestra cómo policía abatió a atacante con machete en estación Grand Central de Nueva York Cámaras corporales revelan el momento en que agentes de Nueva York disparan a un hombre que atacó con machete a tres adultos mayores en la estación Grand Central.

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La estación del metro de Grand Central en Nueva York se convirtió en la zona de un apuñalamiento masivo, cuando un hombre armado con un machete atacó a tres personas al azar. Las cámaras corporales de los agentes que respondieron a los llamados al 911 han sido liberadas.

Los hechos ocurrieron el pasado 11 de abril, cuando una llamada al número de emergencia alertó sobre la agresión en la estación 42nd Street- Grand Central. Al llegar a la escena un hombre vestido con una túnica con la marca de los Raiders y un machete atacó a tres personas de la tercera edad.

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El hombre se comportaba de forma errática y aseguraba que era “Lucifer”, precisó la comisionada de la Policía, Jessica Tisch, quien aseguró que los oficiales que llegaron a la escena le ordenaron 20 veces al hombre que soltara el arma pero no obedeció.

Como resultado, un agente lo abatió a tiros. El hombre, identificado como Anthony Griffin, de 44 años, fue enviado al Hospital Bellevue donde fue declarado muerto.

Imagen Departamento de Policía de Nueva York

La policía de la ciudad de Nueva York publicó imágenes grabadas por las cámaras corporales de los agentes que muestran cómo disparan y matan al hombre que atacó a tres adultos mayores de 84, 65 y 70 años de edad, quienes sufrieron lesiones no potencialmente mortales.

El vídeo publicado el viernes 1 de mayo en la página de YouTube del departamento muestra a los agentes enfrentándose a Anthony Griffin después de que este atacara con el enorme arma blanca a tres personas en la estación de metro 42nd Street-Grand Central, que conecta con la Grand Central Terminal.

En el vídeo se ve a los agentes uniformados, identificados como los detectives Ryan Giuffre y Anthony Manetta, quienes se encuentran con el hombre de 44 años mientras este sube una escalera portando un cuchillo.

Le ordenan a Griffin que suelte el arma varias veces, pero Giuffre saca su pistola mientras el hombre sigue sosteniendo el cuchillo en alto, cerca de su cabeza; retrocede escaleras abajo, pero comienza a avanzar hacia los agentes con el cuchillo aún en alto.

“Nadie quiere hacerte daño”, dice Giuffre en el video. “Podemos hablar de ello. Baja. Baja. Oye, no te lo voy a volver a preguntar. Por favor. Por favor. Por favor. ¡Baja!”, pero Griffin continúa gritando y moviéndose erráticamente hacia los oficiales.