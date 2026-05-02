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Un tatuaje ayudó a identificar a mexicano con lesión cerebral tras ser atropellado en Arizona

Fernando Hernández Martínez, de 20 años, fue atropellado mientras caminaba en Phoenix, dejándolo con un traumatismo cerebral que le impide comunicarse; sin documentos y sin poder hablar, su identificación se volvió un desafío para autoridades y personal médico

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Por:N+ Univision
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Video Familia en México lucha por la repatriación de joven atropellado en Arizona; necesita cuidados especiales

En una habitación de hospital en Phoenix, Arizona, el silencio se volvió rutina; Fernando Hernández Martínez, un joven mexicano de 20 años, permanece inmóvil, convaleciente, mientras una historia que comenzó con incertidumbre poco a poco encuentra nombres, rostros y voces. Durante semanas, fue solo un paciente sin identidad clara, hasta que un detalle íntimo -uno de sus tatuajes- encendió la memoria de quienes lo buscaban.

Un rastro en la piel ayudó a identificarlo

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El accidente ocurrió a principios de enero de 2026. Fernando fue atropellado mientras caminaba al oeste de la ciudad, dejándolo con lesiones graves; un traumatismo cerebral le impide comunicarse. Sin documentos y sin poder hablar, su identificación se volvió un desafío para autoridades y personal médico.

Fernando Hernández Martínez, joven mexicano de 20 años que fue atropellado en Phoenix, Arizona.
Fernando Hernández Martínez, joven mexicano de 20 años que fue atropellado en Phoenix, Arizona.
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Fue entonces cuando una imagen marcó la diferencia: un tatuaje permitió que familiares lo reconocieran. La noticia viajó rápido a su país de origen; su madre, en México, llevaba tiempo sin saber de él. Al confirmar su identidad, la distancia dejó de ser abstracta.

“Fue una tragedia… y más pensar que es tan joven”, relató José León, mecánico y allegado a la familia, en entrevista con N+ Univision.

Luego de ser atropellado y permanecer hospitalizado desde enero de 2026 en Phoenix, Arizona, los tatuajes de Fernando Hernández Martínez, un joven mexicano de 20 años, ayudaron a identificalo.
Luego de ser atropellado y permanecer hospitalizado desde enero de 2026 en Phoenix, Arizona, los tatuajes de Fernando Hernández Martínez, un joven mexicano de 20 años, ayudaron a identificalo.
Imagen N+ Univision

Mexicano espera ayuda en un hospital

José no conocía a Fernando de cerca, pero decidió involucrarse y desde entonces, acompaña a la familia en gestiones y recauda apoyo económico. El objetivo es reunir 13 mil dólares, monto necesario para trasladarlo de regreso a Ecatepec de Morelos en el Estado de México, donde lo espera su madre.

Fernando llegó a Estados Unidos hace dos años; hoy, su recuperación avanza lentamente, mientras su historia conecta a desconocidos. “Ojalá el público también ayudara si algo así me pasara”, dice José.

En la habitación, los días pasan entre terapias y monitoreo constante. Afuera, su nombre ya no es desconocido, es el de un joven mexicano cuya historia cruzó fronteras y encontró eco en quienes decidieron no mirar hacia otro lado.

Video Lo mejor de N+ Univision de la noche | viernes 1 de mayo de 2026
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