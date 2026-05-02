Portland Muere una persona en incendio tras choque en club deportivo de Portland; hallan artefactos explosivos Autoridades investigan la presencia de explosivos y tanques de propano dentro de un vehículo incendiado en el Multnomah Athletic Club

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Una persona murió tras un choque e incendio ocurridos la madrugada del sábado en un club deportivo de Portland, Oregon, dijeron las autoridades, que también informaron del hallazgo de artefactos explosivos, algunos de los cuales detonaron.

El jefe de la Oficina de Policía de Portland, Bob Day, dijo a los periodistas que este parecía ser un hecho aislado. Ocurrió poco antes de las 3 de la mañana en el Multnomah Athletic Club. El establecimiento se presenta como el club deportivo y social privado más grande de Estados Unidos, fundado en 1891 y con más de 21.000 miembros.

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La policía informó que la persona fallecida fue hallada dentro del vehículo después de que se controlara el incendio. Sin embargo, los detalles que compartieron las fuerzas del orden locales y federales durante una conferencia de prensa la tarde del sábado fueron escasos.

Jim DeFrain, policía y supervisor de la Unidad Metropolitana de Desactivación de Explosivos, señaló que entre los objetos encontrados había tanques de propano. Añadió que los investigadores creen que los materiales explosivos eran transportados en el vehículo.

Adam Linnman, portavoz del club, manifestó en un comunicado que el incidente ocurrió cuando el club estaba cerrado y que ningún socio ni miembro del personal resultó herido.