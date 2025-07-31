Esto costará el enorme salón de baile que quiere Trump en la Casa Blanca

Video Primeras imágenes de la decoración escogida por Trump para la Oficina Oval

El gobierno del presidente Donald Trump anunció este jueves un plan para construir un salón de baile para 650 personas en el ala este de la Casa Blanca, lo que implica una ampliación de la estructura de aproximadamente 90,000 pies cuadrados.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que la construcción comenzará en septiembre y se espera que concluya antes del final del actual periodo presidencial.

Un salón de baile de $200 millones

PUBLICIDAD

"El presidente Trump es un constructor de corazón y tiene un ojo extraordinario para los detalles", dijo la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, en una declaración leída por Leavitt.

"El presidente y la Casa Blanca de Trump están totalmente comprometidos a trabajar con las organizaciones pertinentes para preservar la historia especial de la Casa Blanca, mientras construyen un hermoso salón de baile que pueda ser disfrutado por futuras administraciones y generaciones de estadounidenses", agrega la declaración.

Según informó Leavitt la construcción del nuevo espacio costará la suma de $200 millones, la cual será financiada por Trump y otros donantes, sin decir quiénes son los otros donantes.

La administración contrató a las firmas McCrery Architects y Clark Construction para llevar adelante el proyecto.

Leavitt explicó que cuando la Casa Blanca organiza grandes eventos, suele instalar una gran carpa con capacidad para unas 200 personas, y que la nueva estructura permitiría albergar a cientos de invitados adicionales.

"El salón de baile de la Casa Blanca estará sustancialmente separado del edificio principal, pero al mismo tiempo su temática y patrimonio arquitectónico serán casi idénticos", dijo Leavitt.

Imgens del diseño del futuro salón de baile de la Casa Blanca. Imagen WhiteHouse.gov

“Nada será demolido”

Trump lleva meses prometiendo construir un salón de baile, alegando que la Casa Blanca no tiene espacio suficiente para celebrar grandes eventos y burlándose de la idea de alojar a jefes de estado y otros invitados en carpas en el césped, como hicieron administraciones anteriores para cenas de Estado con cientos de invitados.

PUBLICIDAD

El Salón Este, la sala más grande de la Casa Blanca, tiene capacidad para unas 200 personas.

El domingo, mientras él y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, conversaban en el salón de baile del hotel ubicado en su campo de golf en Turnberry, Escocia, Trump elogió el espacio y dijo que era lo que imaginaba añadir a la Casa Blanca.

“Han querido un salón de baile en la Casa Blanca durante más de 150 años, pero nunca ha habido un presidente que fuera bueno en los salones de baile”, declaró Trump a la prensa el jueves. “Soy bueno construyendo cosas y vamos a hacerlo rápido y a tiempo. Será hermoso, de primera, de primera calidad”.

Añadió que el nuevo salón de baile no interferirá con la mansión.

“Estará cerca, pero sin tocarla, y respetará totalmente el edificio existente, del cual soy un gran admirador”, dijo sobre la Casa Blanca. “Es mi favorito. Es mi lugar favorito. Me encanta”.

Añadió que el salón de baile de Turnberry había sido todo un éxito desde su reciente apertura. Ese salón de baile “cuenta con una generosa capacidad para hasta 500 invitados”, según el sitio web del hotel.

Muchos empleados tendrán que ser reubicados desde el ala este, incluyendo trabajadores de la oficina militar de la Casa Blanca, las oficinas de visitantes y la oficina de la primera dama, dijo Leavitt.

“Nada será demolido”, dijo la secretaria de prensa.

La Casa Blanca publicó imágenes de cómo lucirá el futuro salón de baile en su sitio web.