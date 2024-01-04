Cambiar Ciudad
Estados Unidos de América

Este perro se comió $4,000, pero la familia logró recuperar casi todo el dinero... no te imaginas cómo...

La familia tuvo que inspeccionar el vómito de Cecil en busca de unos cuantos dólares y esperar a que la pequeña fortuna que llevaba en sus intestinos saliera en el próximo paseo del can.

Por:
Univision
Video Estos perritos se creyeron un truco de magia: su cara de sorpresa es lo mejor

Cecil, un goldendoodle de siete años, hizo la primera travesura de su perruna vida y la hizo en grande. El animal se comió $4,000 que había ahorrado su familia humana.

"Cecil nunca ha hecho nada malo en su vida…", contó su dueña Carrie Law en su cuenta de Instagram “… hasta que se comió $4,000”, agregó en un divertido video que subió a redes contando la travesía que ella y su esposo tuvieron que pasar para recuperar su dinero.

PUBLICIDAD

La mujer relató a un periódico local de Pittsburgh que otras veces ha dejado comida en la encimera de la cocina y Cecil “ni la tocaba”, pero algo cambió el pasado 8 de diciembre cuando el perro tomó el dinero que sus sueños habían recientemente sacado del banco.

De acuerdo con Carrie su esposo Clayton Law fue el primero en notar los pequeños rastros de billetes que había dejado Cecil luego de darse un festín de miles de dólares.

Cecil, el golden doodle que se comió los ahorros de sus dueños.
Cecil, el golden doodle que se comió los ahorros de sus dueños.
Imagen Carrie Law

Más sobre Estados Unidos de América

Las 5 ciudades donde más ha caído el precio de la vivienda este año (y por qué)
5 mins

Las 5 ciudades donde más ha caído el precio de la vivienda este año (y por qué)

Estados Unidos
Resuelven el "problema tecnológico" que obligó a United Airlines a cancelar la salida de sus vuelos en EEUU
3 mins

Resuelven el "problema tecnológico" que obligó a United Airlines a cancelar la salida de sus vuelos en EEUU

Estados Unidos
Estos son los 5 mejores lugares para vivir en Estados Unidos en 2025, según el sitio de reseñas Niche
4 mins

Estos son los 5 mejores lugares para vivir en Estados Unidos en 2025, según el sitio de reseñas Niche

Estados Unidos
El vuelo de United con 230 personas a bordo que aterrizó de emergencia en DC por una falla en el motor
2 mins

El vuelo de United con 230 personas a bordo que aterrizó de emergencia en DC por una falla en el motor

Estados Unidos
Tiroteo en Montana: continúa prófugo el exsoldado sospechoso de matar a cuatro personas en un bar
4 mins

Tiroteo en Montana: continúa prófugo el exsoldado sospechoso de matar a cuatro personas en un bar

Estados Unidos
Quería atacar la oficina de la NFL y alegaba tener secuelas de haber sido jugador: qué se sabe del autor del tiroteo en Nueva York
5 mins

Quería atacar la oficina de la NFL y alegaba tener secuelas de haber sido jugador: qué se sabe del autor del tiroteo en Nueva York

Estados Unidos
Qué se sabe del tiroteo en un edificio de oficinas en Nueva York que dejó cuatro víctimas mortales; el presunto atacante se suicidó
3 mins

Qué se sabe del tiroteo en un edificio de oficinas en Nueva York que dejó cuatro víctimas mortales; el presunto atacante se suicidó

Estados Unidos
Planean presentar cargos de terrorismo y agresión contra el sospechoso del apuñalamiento múltiple en un Walmart de Michigan
3 mins

Planean presentar cargos de terrorismo y agresión contra el sospechoso del apuñalamiento múltiple en un Walmart de Michigan

Estados Unidos
Declaran emergencia por inundaciones en Nuevo México: un padre y sus dos hijos fueron arrastrados por la corriente
23 Historias
LiveBlog

Declaran emergencia por inundaciones en Nuevo México: un padre y sus dos hijos fueron arrastrados por la corriente

Estados Unidos
Camp Mystic lamenta en su página web al menos 27 muertes por las trágicas inundaciones de Texas
27 Historias
LiveBlog

Camp Mystic lamenta en su página web al menos 27 muertes por las trágicas inundaciones de Texas

Estados Unidos

"De repente, Clayton me gritó: 'Cecil se está comiendo los 4,000 dólares!!!!!'. Pensé: 'No puedo estar oyendo eso'. Casi me da un infarto", cuenta Carrie.

Aún aterrados por perder tanto dinero de un solo mordisco los Law llamaron al veterinario para saber si su travesura podía causarle problemas de salud.

Notas Relacionadas

La extraña enfermedad en EEUU que hace toser a los perros y que genera alarma entre veterinarios

La extraña enfermedad en EEUU que hace toser a los perros y que genera alarma entre veterinarios

Estados Unidos
5 min


“Llamamos y nos dijeron que no nos preocupáramos mientras comiera e hiciera sus necesidades con normalidad. Por suerte, estaba perfectamente”, contó Carrie a Univision.

Ahí comenzó la travesía de los Law de inspeccionar el vómito de Cecil en busca de unos cuantos dólares y esperar a que la pequeña fortuna que llevaba en sus intestinos saliera en el próximo paseo del can.

Carrie cuenta que su esposo fue el encargado de hacer varias “cernidos de mierda” en búsqueda de los billetes, pero ambos compartieron la tarea de lavar cada uno de los billetes y de pegar las pequeñas piezas que encontraban en cada caca y vómito del perro.

La pareja tuvo que lavar cada unos de los billetes antes de poder llevarlos al banco. De acuerdo con Carrie el banco les aseguró que este tipo de accidentes con mascotas pasan a menudo y gracias a que Cecil no masticó tan bien los billetes y dejó la mayoría con los números de serie, pudieron rescatar gran parte de la suma.

Notas Relacionadas

El perro que sobrevivió 10 semanas en las montañas de Colorado al lado de su dueño que había muerto de hipotermia

El perro que sobrevivió 10 semanas en las montañas de Colorado al lado de su dueño que había muerto de hipotermia

Estados Unidos
2 min


Los bancos pueden cambiar los billetes dañados siempre y cuando sea visible el número de serie y el billete tenga el 50% de sus proporciones. La familia recuperó $3,550 dólares que invertirían en un proyecto en su casa.

PUBLICIDAD

“Planeábamos utilizar (el dinero) para un proyecto de paisajismo, nada super emocionante”, dijo Carrie a Univision. El resto del dinero que no pudo ser reemplazado por el banco será “una cara obra de arte”, broméo Carrie.

Mira también:

Video Kenai, la perra que protege la vida de su dueña con diabetes al detectar cambios en sus niveles de azúcar
Relacionados:
Estados Unidos de AméricaAnimalesperro enfermoDineroDinero perdidoahorrar dinero

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD