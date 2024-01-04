Este perro se comió $4,000, pero la familia logró recuperar casi todo el dinero... no te imaginas cómo...

Video Estos perritos se creyeron un truco de magia: su cara de sorpresa es lo mejor

Cecil, un goldendoodle de siete años, hizo la primera travesura de su perruna vida y la hizo en grande. El animal se comió $4,000 que había ahorrado su familia humana.

"Cecil nunca ha hecho nada malo en su vida…", contó su dueña Carrie Law en su cuenta de Instagram “… hasta que se comió $4,000”, agregó en un divertido video que subió a redes contando la travesía que ella y su esposo tuvieron que pasar para recuperar su dinero.

La mujer relató a un periódico local de Pittsburgh que otras veces ha dejado comida en la encimera de la cocina y Cecil “ni la tocaba”, pero algo cambió el pasado 8 de diciembre cuando el perro tomó el dinero que sus sueños habían recientemente sacado del banco.

De acuerdo con Carrie su esposo Clayton Law fue el primero en notar los pequeños rastros de billetes que había dejado Cecil luego de darse un festín de miles de dólares.

Cecil, el golden doodle que se comió los ahorros de sus dueños. Imagen Carrie Law

"De repente, Clayton me gritó: 'Cecil se está comiendo los 4,000 dólares!!!!!'. Pensé: 'No puedo estar oyendo eso'. Casi me da un infarto", cuenta Carrie.

Aún aterrados por perder tanto dinero de un solo mordisco los Law llamaron al veterinario para saber si su travesura podía causarle problemas de salud.



“Llamamos y nos dijeron que no nos preocupáramos mientras comiera e hiciera sus necesidades con normalidad. Por suerte, estaba perfectamente”, contó Carrie a Univision.

Ahí comenzó la travesía de los Law de inspeccionar el vómito de Cecil en busca de unos cuantos dólares y esperar a que la pequeña fortuna que llevaba en sus intestinos saliera en el próximo paseo del can.

Carrie cuenta que su esposo fue el encargado de hacer varias “cernidos de mierda” en búsqueda de los billetes, pero ambos compartieron la tarea de lavar cada uno de los billetes y de pegar las pequeñas piezas que encontraban en cada caca y vómito del perro.

La pareja tuvo que lavar cada unos de los billetes antes de poder llevarlos al banco. De acuerdo con Carrie el banco les aseguró que este tipo de accidentes con mascotas pasan a menudo y gracias a que Cecil no masticó tan bien los billetes y dejó la mayoría con los números de serie, pudieron rescatar gran parte de la suma.



Los bancos pueden cambiar los billetes dañados siempre y cuando sea visible el número de serie y el billete tenga el 50% de sus proporciones. La familia recuperó $3,550 dólares que invertirían en un proyecto en su casa.

“Planeábamos utilizar (el dinero) para un proyecto de paisajismo, nada super emocionante”, dijo Carrie a Univision. El resto del dinero que no pudo ser reemplazado por el banco será “una cara obra de arte”, broméo Carrie.

