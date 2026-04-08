CBP CBP deporta a ciudadano estadounidense a México Brian Morales, un ciudadano de Denver, fue detenido en un puesto de control del estado de Texas por agentes migratorios que se burlaron de él cuando intentó mostrar sus documentos.

Video Exclusiva N+ Univision | "Se burlaron y no me tomaron en cuenta": Ciudadano estadounidense denuncia que fue deportado a México

Brian Morales, un ciudadano estadounidense nacido en Denver, Colorado, fue deportado a México luego de ser detenido por autoridades de tránsito mientras se dirigía a su trabajo en Texas.

A pesar de contar con su acta de nacimiento, seguro social y otros documentos oficiales, a los que N+ Univisión tuvo acceso, Morales no había tramitado su Real ID, lo que, según él, contribuyó a la confusión que derivó en su deportación.

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“Les dije que tenía mi acta de nacimiento y mi número de seguro en mi casa, que si querían una foto se los podía mostrar, pero no me hicieron caso y se burlaron de mí”, relató Morales desde una estación de autobuses en México, donde se encontraba junto a otros deportados, aún desorientado.

El ciudadano estadounidense denunció que varios policías estatales lo trasladaron a una estación de la Patrulla Fronteriza, donde lo amenazaron con prisión si no firmaba su salida del país.

Durante varios días, Morales permaneció sin contacto con su familia, y las solicitudes de información sobre su paradero enviadas al Departamento de Seguridad Nacional no obtuvieron respuesta.

Además, la familia de Morales cuestiona la legalidad del proceso y su hermano Miguel Morales, quien reside en Colorado, señaló que este fue un caso de racismo.

“Pienso que sí fue racismo, como juzgando a la persona”, comentó.

Su jefe, Jesús Pargas, también indicó que intentó explicar a las autoridades que Morales tenía documentación, pero que no fue tomada en cuenta.

Brian Morales fue llevado a Aguascalientes, México, donde se reunirá con sus familiares.

El joven, quien fue llevado a México siendo un niño y no domina el inglés, decidió regresar a Estados Unidos hace un año. Aún no ha decidido si intentará volver a su país natal.

Mientras tanto, la CBP emitió un comunicado sobre el caso de Morales:

"El 3 de abril, agentes de la Patrulla Fronteriza de los EEUU de la estación de Rocksprings, Texas, entrevistaron a Bryan José Morales-García después de que este fuera localizado por agentes de la Oficina del Sheriff del condado de Gillespie cerca de Fredericksburg. Mediante la verificación de registros, los agentes determinaron que Morales-García se encontraba ilegalmente en los Estados Unidos. Morales-García también admitió ser ciudadano mexicano y haber ingresado al país de manera ilegal. Posteriormente, el 7 de abril, fue repatriado a México", informó.