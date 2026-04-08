Ice Muere otro migrante bajo custodia de ICE; ya son 46 los fallecidos Tuan Van Bui, de 55 años y originario de Vietnam, murió el miércoles 1 de abril de 2026 en el Centro Correccional de Miami, según una notificación oficial enviada por ICE a legisladores en días posteriores.

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Un migrante vietnamita de 55 años murió mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en el caso más reciente dentro de una serie de fallecimientos registrados durante la actual política migratoria en Estados Unidos.

El hombre, identificado como Tuan Van Bui, falleció el 1 de abril de 2026 en el Centro Correccional de Miami, según una notificación oficial enviada por ICE a legisladores en días posteriores.

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De acuerdo con la agencia, el personal del centro encontró a Bui inconsciente y activó de inmediato los protocolos de emergencia.

"El personal presente en el lugar encontró a Bui inconsciente e inmediatamente inició medidas para salvarle la vida, incluyendo RCP. El personal contactó de inmediato con los servicios de emergencia, quienes respondieron rápidamente al lugar e iniciaron intervenciones avanzadas de soporte vital", informó el ICE.

A pesar de los esfuerzos médicos, el migrante fue declarado muerto ese mismo día. El deceso fue notificado oficialmente al Congreso la semana siguiente, como parte de los protocolos obligatorios en casos de fallecimientos bajo custodia federal, pero la causa sigue bajo investigación.

De acuerdo con ABC News, este caso representa la persona número 46 que muere bajo custodia federal migratoria durante la actual administración del presidente Donald Trump, lo que ha intensificado las críticas sobre las condiciones en estos centros de detención.

Según las autoridades, Bui tenía una orden de deportación vigente desde 2005. ICE también señaló que contaba con múltiples antecedentes, incluyendo arrestos por delitos como robo, agresión, posesión de drogas, portar armas de fuego y conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias.

Registros judiciales indican que el hombre había presentado una petición de hábeas corpus —un recurso legal para impugnar detenciones y solicitar su revisión ante un juez— en febrero de 2026, con la que buscaba impugnar su detención.

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Un juez federal respondió a la solicitud el 2 de abril de 2026, un día después de su muerte, ordenando al gobierno detallar sus planes de deportación antes del 6 de abril.

El gobierno entregó el informe sobre el caso en la fecha indicada, aunque su contenido no ha sido revelado públicamente debido a que el proceso legal permanece bajo sello.

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Aumentan las muertes en detención migratoria en Estados Unidos

Un análisis de ABC News basado en datos oficiales del ICE y reportes entregados al Congreso revela que los primeros 14 meses de la actual administración del presidente Donald Trump representan uno de los periodos más letales para el sistema de detención migratoria en años recientes.

De acuerdo con este análisis, solo 2020 —marcado por el impacto de la pandemia de Covid-19— registró cifras comparables o superiores de fallecimientos, lo que coloca el actual contexto bajo creciente cuestionamiento.