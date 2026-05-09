Inmigración Un mexicano se declara culpable de hacerse pasar por agente de la Patrulla Fronteriza para "boicotear las misiones de deportación" Jamie Ernesto Álvarez-González admitió que con su camioneta negra con letreros y antenas falsas engañaba a los agentes federales de inmigración para desviarlos mientras realizaban misiones de control migratorio en el sur de California

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Un hombre mexicano en Estados Unidos se declaró culpable el pasado 28 de abril de hacerse pasar por un agente de la Patrulla Fronteriza y seguir a agentes federales de inmigración para desviarlos mientras realizaban misiones de control migratorio en el sur de California.

Según la Fiscalía del Distrito Sur de California, Jamie Ernesto Álvarez-González admitió haber seguido a un agente de la Patrulla Fronteriza el 8 de enero mientras conducía por un barrio de San Diego.

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Según la fiscalía, la camioneta Ford F-150 negra de Álvarez-González, un modelo también utilizado por agentes federales encubiertos, tenía una placa con la inscripción

"Camión federal" en letras pequeñas en el marco, aunque la palabra "federal" estaba mal escrita. Colocó una calcomanía de la Patrulla Fronteriza en el parabrisas y antenas de radio que no funcionaban en el techo, según la denuncia. Unas esposas colgaban del espejo retrovisor.

Según la Fiscalía de Estados Unidos, el agente abortó su misión al ver que Álvarez-González lo seguía, creyendo erróneamente que otros agentes estaban respondiendo a la llamada.

Cuando Álvarez-González fue confrontado por agentes reales, "gritó obscenidades y exigió que los agentes abandonaran la comunidad de Linda Vista", dijeron los fiscales. Otros tres autos también llegaron en un momento dado y comenzaron a acosar a los agentes que se retiraban y a perseguirlos por la carretera.

Según los fiscales, Álvarez-González había grabado un audio en el que afirmaba estar buscando activamente a agentes federales que trabajaban en la aplicación de las leyes de inmigración y que había traído a sus "refuerzos". Además, portaba una placa falsa del FBI.

Se declaró culpable de un cargo de suplantación de identidad de un agente federal y tres cargos de posesión ilegal de armas de fuego. Su defensor público federal no respondió a la solicitud de comentarios enviada por correo electrónico.