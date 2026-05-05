Estados Unidos De la renovación al abismo: El drama de Yenniffer Natalia, la dreamer mexicana a un paso de la deportación por una licencia de conducir vencida Yennifer, una dreamer con permiso de trabajo, fue detenida el pasado 16 de febrero y desde entonces está privada de libertad en el Centro de Detención El Valle porque tenía su licencia de manejar caducada. Su familia teme que pueda ser deportada y piden que se haga justicia

Video De voluntaria en la pandemia al temor por la deportación: Madre beneficiaria de DACA fue arrestada por una licencia vencida

Llegó al país con su madre en 1998, con sólo 4 años. Yenniffer Natalia England consiguió el DACA y tenía permiso vigente hasta 2027. Su hermano Francisco England estuvo presente en el momento de su detención. “Su único delito fue querer comer unos tacos en familia, fuimos con su hija de 13 años y una patrulla nos dio el alto".

Su hermano confirma que Yenniffer no evitó en ningún momento el control de la policía y que no se había dado cuenta de que su licencia había vencido hasta que los agentes se la pidieron.

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En ese momento vio que su documento había expirado y los agentes le pidieron que les acompañase. El caso pasó a ICE y desde entonces está encerrada injustamente en el Centro de Detención El Valle”.

Su hermano relata que desde entonces su hija tiene episodios de ansiedad. Conocen a otras familias que están en situación similar y que temen que sus seres queridos puedan ser deportados. “Yo les diría al ICE que piensen en las familias, y que se haga justicia, que frenen esta persecución injusta. Que piensen en los menores, en sus hijas y que dejen de traumatizar a familias. Mi hermana ha estado trabajando y contribuyendo con el país”, apela Fernando.

De hecho, la dreamer Natalia England comenzó su carrera en la salud como voluntaria en varios hospitales. En el peor momento de la pandemia de COVID estuvo también ayudando voluntariamente en varios centros de Nueva York. Contrajo la enfermedad y fue hospitalizada grave, incluso tuvo que ser intubada diez días y se recuperó rehabilitándose a sí misma. Trabajó en varios hospitales como asistente quirúrgica.

Desde el año 2019 pertenece a la asociación LUPE (La Unión del Pueblo Entero). Le ayudaron a renovar su permiso de trabajo y están dando asesoría legal a la familia tras su detención. “La historia de Yenniffer nos recuerda que DACA no es suficiente, necesitamos exigir una solución permanente”, recuerdan desde la asociación en un comunicado.

Han organizado una concentración para mañana miércoles 6 de mayo a las 9:00 CT en el centro de detención donde permanece retenida para pedir su liberación. A través de una campaña en redes reivindican también la labor de servicio que Yenniffer tuvo con la sociedad: “Cuando su madre le preguntó por qué seguía trabajando en el sector sanitario Yenniffer respondió que a ella le salvaron la vida y que sentía el compromiso con su comunidad de salvar a tantas personas como pudiera”.

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Su hermano cuenta que su madre y sus dos hijas menores están gravemente preocupadas, temen que pueda ser deportada injustamente. “Las hijas no quieren regresar a México, aquí se criaron y este es su hogar, la situación es muy angustiosa”.